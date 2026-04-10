Уместил всю свою жизнь в одном авто: переселенцу из Донецкой области помогли полиция и жители Киева
Переселенец из Донецкой области, который вез всю свою жизнь в авто, застрял в центре Киева из-за поломки машины. На помощь пришли полиция и неравнодушные люди, которые помогли продолжить путь. Впоследствии мужчина успешно добрался до нового дома на Кировоградщине.
В центре Киева произошла трогательная история помощи: полиция и неравнодушные прохожие поддержали переселенца, чья машина сломалась прямо во время переезда, рассказывается в одном из постов cherrybombfields
Полиция и киевляне поддержали мужчину из Донецкой области во время переезда
Мужчина родом из Донецкой области, ему 70 лет. После начала полномасштабной войны он четыре года прожил на Черниговщине, но был вынужден снова отправиться в путь. Его жена погибла в результате обстрела.
История переселенца из Донецкой области / инстаграм cherrybombfields
В старенькое авто он уместил всю свою жизнь: самые необходимые вещи, бытовую технику, 18 кур и даже собаку. Но изнурительная дорога оказалась слишком тяжелой: машина не выдержала и сломалась прямо посреди города. На помощь пришли правоохранители вместе с неравнодушными людьми. Машину отбуксировали к сервису, чтобы ее починили и мужчина смог продолжить свой путь, сообщает Национальная полиция Украины.
Спасибо заявителю за внимательность и неравнодушие. Именно с таких поступков начинается настоящая забота друг о друге,
– пишет Национальная полиция Украины.
Машину мужчины помогли довезти до сервиса / фейсбук Национальной полиции Украины
По последним данным известно, что мужчина уже добрался до места назначения и поселился в доме на Кировоградщине.
Мужчина добрался до Кировоградщины / фото из сети
Соучредитель monobank также отреагировал на видео
Олег Гороховский в своем телеграм-канале отреагировал на эту историю и сообщил, что хочет подарить переселенцу пикап.
История, которая еще раз напоминает нам всем: даже в самые сложные времена рядом находятся те, кто готов подставить плечо. И мы тоже должны быть среди них, не проходить мимо и помогать тем, кто в этом нуждается.
Часті питання
Какая история случилась в центре Киева с переселенцем?
В центре Киева переселенец из Донецкой области сломался во время переезда – его старенькая машина не выдержала нагрузки. На помощь пришли полиция и неравнодушные прохожие, которые помогли отбуксировать машину в сервис.
Какой путь прошел мужчина перед тем, как его машина сломалась?
Мужчина родом из Донецкой области, жил на Черниговщине после начала полномасштабной войны. После четырех лет он был вынужден отправиться на Кировоградщину, но его машина сломалась в Киеве.
Чем закончилась история переселенца?
Благодаря помощи правоохранителей и неравнодушных людей, машину мужчины починили, и он смог добраться до Кировоградщины, где поселился в доме.