На Саммите первых леди и джентльменов в Киеве Елена Зеленская вручила особые подарки гостям мероприятия. Речь идет об одном из символов украинской несокрушимости с Киевщины. Такой же подарок позже получил и принц Гарри.

Петушка из Бородянки, который стал мировым символом стойкости, передали как напоминание о необходимости в помощи военным с потерей слуха. Больше об этом расскажет 24 Канал и благотворительный фонд "Петушок".

Почему именно керамические петушки?

На Саммите первых леди и джентльменов в Киеве Елена Зеленская вручила гостям символ несокрушимости украинцев – аутентичных керамических петушков из Василькова. Их получили первые леди из шести европейских стран (Германия, Австрия, Эстония, Литва, Сербия и Финляндия), а также Министры образования и учителя еще почти из 10 стран. На следующий день – аутентичного петушка было передано и принцу Гарри.



Елена Зеленская и основатели фонда "Петушок" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Керамические петушки, которые получили иностранные гости, – символ украинской стойкости, что в 2022 году чудом уцелел среди руин жилого дома в Бородянке. Сегодня он стал и частью миссии Благотворительного фонда "Петушок". Таким образом основатели стремились привлечь внимание международных партнеров к проблеме потери слуха у военных.



Принц Гарри во время визита в Киев / Фото, предоставлено 24 Каналу

На сегодня десятки тысяч военных нуждаются в хирургическом восстановлении слуха. По данным исследований еще до начала полномасштабного вторжения, более 60% раненых из зоны боевых действий имели минно-взрывные травмы или акубаротравму, которые привели к полной или частичной потере слуха. В Украине только около 25 специалистов могут выполнять подобные операции для восстановления слуха.



Вручение керамического петушка / Фото, предоставлено 24 Каналу

Привлеченность к таким событиям дает фонду возможность подчеркнуть: потеря слуха у военных по масштабам и последствиям требует не меньшего внимания, чем другие боевые травмы.

По сравнению с другими травмами эти проблемы остаются незамеченными, хотя существенно влияют на восстановление и качество жизни военных. Сегодня в Украине потребность в слуховосстановительных операциях системно растет. Если темпы не изменятся, чтобы прооперировать всех, кто в этом нуждается, понадобится более 10 лет,

– говорит основатель Благотворительного фонда "Петушок" Иван Гринько.

Восстановление слуха является важным способом ускорения реабилитации военных. По данным исследований двусторонняя потеря слуха почти втрое повышает риск развития ПТСР. Способность снова слышать, а следовательно и свободно коммуницировать, значительно ускоряет интеграцию защитников в гражданскую жизнь, их трудоустройство и полноценное восстановление.

Благотворительный фонд “Петушок” обеспечивает бесплатное хирургическое восстановление слуха нашим защитникам на базе Центра восстановления слуха Rhino. По состоянию на сентябрь 2025 года уже более 100 военным вернули слух в Rhino Центре. В планах Фонда на 2026 год повысить количество операций до 300.

Что надо знать о керамическом петушке?