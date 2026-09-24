Их можно увидеть прямо на домах: что скрывают загадочные "надписи-призраки" Львова

На старых львовских домах иногда можно заметить слова, которые словно проступают сквозь стену. Это не случайные пятна или следы ремонта, а реклама, которой может быть более ста лет.

Такие находки называют "надписями-призраками". Что это за необычные следы прошлого, на каких языках они были написаны и что они могут рассказать о Львове, расскажет 24 Канал.

Что можно прочитать на старых фасадах?

В XIX – начале XX века владельцы магазинов и предприятий часто наносили рекламу прямо на стены домов. Там могли указывать товары, услуги или названия предприятий.

Со временем старые надписи закрашивали, заштукатуривали или просто забывали о них. Однако во время реставрации или из-за разрушения верхних слоев краски они вновь становились заметными – отсюда и название "надписи-призраки".

Львовские фасады сохранили надписи на польском, немецком, украинском и идише. Они позволяют не только увидеть старую рекламу, но и понять, насколько многоязычным был Львов более ста лет назад.

Одна из таких надписей сохранилась на доме по улице Леся Курбаса, 10. В межвоенный период там работала молочарня, а на фасаде остался перечень молочных продуктов на нескольких языках.

Архивные надписи на фасаде дома по современному адресу ул. Леся Курбаса / zaxid.net

Еще один пример обнаружили на площади Рынок, 10 во время реставрации в 2012 году. Надписи решили законсервировать и восстановить в виде зондажей.

Надписи на площади Рынок, 10 / Фото: Бюро наследия

Так старые стены Львова фактически хранят собственный архив рекламы. Иногда достаточно просто внимательнее присмотреться к фасаду, чтобы увидеть то, что горожане не замечали десятилетиями.