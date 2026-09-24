Такі знахідки називають "написами-привидами". Що це за незвичайні сліди минулого, якими мовами їх робили та що вони можуть розповісти про Львів, розповість 24 Канал.

Що можна прочитати на старих фасадах?

У ХІХ – на початку ХХ століття власники магазинів та підприємств часто наносили рекламу просто на стіни будинків. Там могли вказувати товари, послуги або назви підприємств.

Згодом старі написи замальовували, штукатурили чи просто забували про них. Проте під час реставрації або через руйнування верхніх шарів фарби вони знову ставали помітними – звідси й назва "написи-привиди".

Львівські фасади зберегли написи польською, німецькою, українською та їдишем. Вони дозволяють не лише побачити стару рекламу, а й зрозуміти, яким багатомовним був Львів понад сто років тому.

Один із таких написів зберігся на будинку на вулиці Леся Курбаса, 10. У міжвоєнний період там працювала молочарня, а на фасаді залишився перелік молочних продуктів кількома мовами.

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Архівні написи на фасаді будинку за сучасною адресою вул. Леся Курбаса / zaxid.net

Ще один приклад виявили на площі Ринок, 10 під час реставрації у 2012 році. Написи вирішили законсервувати та відновити у вигляді зондажів.

Написи на площі Ринок, 10 / Фото: Бюро спадщини

Так старі стіни Львова фактично зберігають власний архів реклами. Іноді достатньо просто уважніше придивитися до фасаду, щоб побачити те, що містяни не помічали десятиліттями.