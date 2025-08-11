В патриархальном мире быть женщиной трудно. Быть откровенной женщиной в патриархальном мире – большой вызов. И его в свое время бросила Раиса Троянкер – поэтесса и едва ли не первая в украинской литературе автор эротической поэзии.

Еще недавно в украинском информационном пространстве о Раисе Троянкер было не так много информации. Одной из причин было то, что закончила свою жизнь она в России и после переезда из Украины писала на русском. Кто такая Раиса Троянкер – расскажет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что надо знать о Раисе Троянкер?

Раиса Троянкер, или Рай-я, как подписывалась сама поэтесса, родилась в ортодоксальной еврейской семье в Умани. В подростковом возрасте она сбежала из дома с укротителем тигров. Более года она путешествовала с ним, выступала и сама пробовалась в роли укротительницы. По одной из версий раз тигр разозлился и едва не укусил Троянкер. У нее остался шрам на бедре.

Позже она сбежала из цирка и вышла замуж за журналиста и писателя Оноприя Тургана и родила от него дочь.

Еще в 16 лет стихи Троянкер начали печатать в газете, а по переезду в Харьков, который был столицей оккупированной большевиками Украины, поэтесса стала участницей литературных кружков. Интересно, что есть версии о том, что ее литературному дебюту поспособствовал роман с Владимиром Сосюрой.



Раиса Троянкер в кругу писателей / Архивное фото

В 1920-х годах она была одной из немногих женщин в кругу литературной интеллигенции. Она много читала и писала довольно откровенные и эротические стихи, которые, конечно, многие люди воспринимали не слишком хорошо, ведь они считались развратными. Также есть версии о том, что она была нимфоманкой и многие известные поэты и писатели были ее любовниками.

В 1930 году Троянкер выходит замуж за русского поэта Илью Садофьева, а через год уехала в Ленинград. Причины такого решения неизвестны, хотя, возможно, Троянкер чувствовала, какая угроза нависла над украинскими художниками. Здесь остается только догадываться.

Еще через 3 года развелась, переехала в Мурманск и вышла замуж снова. Во время Второй мировой войны работала журналисткой и в 1942 году выдала последний свой поэтический сборник, однако впервые это были стихи на русском на патриотически-советскую тематику. Умерла она в Мурманске в возрасте 37 лет.



Раиса Троянкер / Архивное фото

После успеха фильма "Дом "Слово", в котором экстравагантную Раису Троянкер сыграла актриса Валерия Ходос, интерес к исключительному автору эротической лирики вернулся, а ее творчество заново открывают тысячи украинцев.