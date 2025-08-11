Шрам від тигра, німфоманія, інтрижки з Сосюрою і не тільки: хто така Раїса Троянкер
- Раїса Троянкер була українською поеткою, однією з перших авторок еротичної поезії в українській літературі.
- Після переїзду до Росії, вона писала російською мовою; померла у Мурманську у віці 37 років.
У патріархальному світі бути жінкою важко. Бути відвертою жінкою в патріархальному світі – неабиякий виклик. І його у свій час кинула Раїса Троянкер – поетка та чи не перша в українській літературі авторка еротичної поезії.
Ще донедавна в українському інформаційному просторі про Раїсу Троянкер було не так багато інформації. Однією з причин було те, що закінчила своє життя вона у Росії й після переїзду з України писала російською. Хто така Раїса Троянкер – розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що треба знати про Раїсу Троянкер?
Раїса Троянкер, або ж Рай-я, як підписувалася сама поетка, народилася в ортодоксальній єврейській родині в Умані. У підлітковому віці вона втекла з дому з приборкувачем тигрів. Понад рік вона мандрувала з ним, виступала і сама пробувалася в ролі приборкувачки. За однією з версій раз тигр розлютився і ледь не вкусив Троянкер. У неї залишився шрам на стегні.
Пізніше вона втекла з цирку і вийшла заміж за журналіста і письменника Онопрія Тургана й народила від нього доньку.
Ще в 16 років вірші Троянкер почали друкувати в газеті, а по переїзду до Харкова, який був столицею окупованої більшовиками України, поетка стала учасницею літературних гуртків. Цікаво, що є версії про те, що її літературному дебюту посприяв роман із Володимиром Сосюрою.
Раїса Троянкер у колі письменників / Архівне фото
У 1920-х роках вона була однією з небагатьох жінок у колі літературної інтеліґенції. Вона багато читала і писала доволі відверті та еротичні вірші, які, звісно, багато людей сприймали не надто добре, адже вони вважалися розпусними. Також є версії про те, що вона була німфоманкою і багато відомих поетів та письменників були її коханцями.
У 1930 році Троянкер виходить заміж за російського поета Ілью Садофьєва, а через рік виїхала до Ленінграда. Причини такого рішення невідомі, хоча, можливо, Троянкер відчувала, яка загроза нависла над українськими митцями. Тут залишається лише здогадуватися.
Ще через 3 роки розлучилася, переїхала у Мурманськ і вийшла заміж знову. Під час Другої світової війни працювала журналісткою і в 1942 році видала останню свою поетичну збірку, проте вперше це були вірші російською на патріотично-радянську тематику. Померла вона у Мурманську у віці 37 років.
Після успіху фільму "Будинок "Слово", в якому екстравагантну Раїсу Троянкер зіграла акторка Валерія Ходос, інтерес до виняткової авторки еротичної лірики повернувся, а її творчість наново відкривають тисячі українців.