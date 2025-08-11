Ще донедавна в українському інформаційному просторі про Раїсу Троянкер було не так багато інформації. Однією з причин було те, що закінчила своє життя вона у Росії й після переїзду з України писала російською. Хто така Раїса Троянкер – розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що треба знати про Раїсу Троянкер?

Раїса Троянкер, або ж Рай-я, як підписувалася сама поетка, народилася в ортодоксальній єврейській родині в Умані. У підлітковому віці вона втекла з дому з приборкувачем тигрів. Понад рік вона мандрувала з ним, виступала і сама пробувалася в ролі приборкувачки. За однією з версій раз тигр розлютився і ледь не вкусив Троянкер. У неї залишився шрам на стегні.

Пізніше вона втекла з цирку і вийшла заміж за журналіста і письменника Онопрія Тургана й народила від нього доньку.

Ще в 16 років вірші Троянкер почали друкувати в газеті, а по переїзду до Харкова, який був столицею окупованої більшовиками України, поетка стала учасницею літературних гуртків. Цікаво, що є версії про те, що її літературному дебюту посприяв роман із Володимиром Сосюрою.



Раїса Троянкер у колі письменників / Архівне фото

У 1920-х роках вона була однією з небагатьох жінок у колі літературної інтеліґенції. Вона багато читала і писала доволі відверті та еротичні вірші, які, звісно, багато людей сприймали не надто добре, адже вони вважалися розпусними. Також є версії про те, що вона була німфоманкою і багато відомих поетів та письменників були її коханцями.

У 1930 році Троянкер виходить заміж за російського поета Ілью Садофьєва, а через рік виїхала до Ленінграда. Причини такого рішення невідомі, хоча, можливо, Троянкер відчувала, яка загроза нависла над українськими митцями. Тут залишається лише здогадуватися.

Ще через 3 роки розлучилася, переїхала у Мурманськ і вийшла заміж знову. Під час Другої світової війни працювала журналісткою і в 1942 році видала останню свою поетичну збірку, проте вперше це були вірші російською на патріотично-радянську тематику. Померла вона у Мурманську у віці 37 років.



Раїса Троянкер / Архівне фото

Після успіху фільму "Будинок "Слово", в якому екстравагантну Раїсу Троянкер зіграла акторка Валерія Ходос, інтерес до виняткової авторки еротичної лірики повернувся, а її творчість наново відкривають тисячі українців.