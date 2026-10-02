"Ты где? А я на море": 5 рекламных роликов, которые мгновенно вернут вас в детство

Для многих украинцев реклама с телеэкрана 2000-х и 2010-х – это уже не просто продвижение товаров или услуг. Знакомые мелодии, фразы и кадры могут мгновенно перенести в детство или юность, когда самыми большими проблемами были домашнее задание, карманные деньги и необходимость вовремя вернуться домой.

Некоторые видео настолько прочно запечатлелись в памяти, что отдельные фразы из них можно узнать даже спустя годы. "24 Канал" собрал 5 рекламных роликов, которые способны перенести в беззаботное прошлое.

Mojo

Яркая реклама напитка Mojo в свое время легко привлекала внимание благодаря солнечной атмосфере, динамичной музыке и яркому визуальному стилю.

Реклама Mojo: смотрите видео

Видео хорошо запомнилось зрителям, особенно фраза "Mo-mo-mo, mo-mo-mo-jo, mojoooo naturale", и сегодня для многих эта реклама стала одним из символов украинского телевидения 2010-х.

Roshen – "Я еду домой"

Еще одна реклама, которая для многих стала частью украинского телевизионного прошлого, – видео Roshen с песней "Океана Эльзы".

Roshen – "Я еду домой": смотрите видео

Дорога, знакомые украинские пейзажи и водитель, возвращающийся домой, создают особенно теплую атмосферу, а фраза "Украинцы от сердца к сердцу" только усиливала ощущение близости и домашнего уюта.

Киевстар – "Наша семья"

В центре этого видео – маленькая девочка, которая придумывает забавное слово "кукуся". Реклама услуги для общения внутри семьи была простой, но именно благодаря этому и запомнилась.

Киевстар – "Наша семья": смотрите видео

Сегодня это видео напоминает о временах, когда мобильный телефон еще не был центром всей жизни, а звонок близкому человеку имел особое значение.

Jeans – "Ты где? А я на море"

"Ты где? А я на море" – фраза, которую в свое время знали, кажется, почти все. В рекламе друзья звонят друг другу из разных мест, а главный герой каждый раз оказывается в гораздо более приятной ситуации.

Jeans – "Ты где? А я на море": смотрите видео

Лето, море, друзья и ощущение абсолютной свободы. Сегодня это видео воспринимается как маленькая машина времени в эпоху мобильных телефонов с кнопками.

Чумак – "Благодарить – не переблагодарить!"

Реклама продукции "Чумак" строилась не на сложном сюжете, а на очень простой эмоции – благодарности. Забота о близких и обычное "спасибо" становились главным акцентом видео.

Чумак – "Благодарить – не переблагодарить!": смотрите видео

Именно эта домашняя атмосфера и делает рекламу особенно ностальгической для тех, кто помнит украинское телевидение того времени.