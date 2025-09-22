Ежегодно на еврейский Новый год Умань становится местом массового паломничества. Десятки тысяч хасидов из разных стран приезжают сюда, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на My Jewish Learning.

Смотрите также В СМИ писали, что Украина якобы не позволит хасидам ежегодное паломничество в Умань: правда ли это

Для чего хасиды едут в Умань?

На еврейский Новый год Рош ха-Шана десятки тысяч евреев из Израиля и разных стран мира съезжаются в небольшой украинский город Умань.

Именно там был похоронен Нахман из Брацлава, который является основателем брацлавского хасидизма. Он был правнуком Баал Шем Това, который начал хасидский иудаизм. Также он был харизматичным еврейским мистиком, считавшим Рош ха-Шана духовно благоприятным временем.

Сегодня многие паломники убеждены, что чтение определенных отрывков из Книги Псалмов у его могилы имеет особую силу.

Хасиды в Умани / Фото GettyImages

Традиция посещать могилу Нахмана в дни Рош ха-Шана берет начало после его смерти в 1810 году, когда ему было 38 лет. В течение почти 200 лет паломничество к его могиле было сравнительно скромным явлением, а в советские времена часто происходило тайно.

Однако с 1990-х годов эта практика превратилась в масштабное явление. Теперь в Умань ежегодно приезжают десятки тысяч евреев. В дни праздника улицы города переполнены паломниками, которые молятся у могилы Нахмана, собираются на многочисленные совместные молитвы и разделяют трапезы в больших залах.

К слову, в пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что в Умань прибыли израильские полицейские, чтобы помочь украинским коллегам поддерживать порядок во время празднования иудейского Нового года.

Израильские правоохранители / Фото полиции Черкасской области

Отмечается, что они несут службу в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов. Израильские полицейские будут находиться в Умани до завершения Рош ха-Шана.

Что известно о ДТП с участием автобуса с хасидами?