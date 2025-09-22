Рош га-Шана в Україні: чому десятки тисяч хасидів щороку їдуть до Умані
- Щороку на Рош га-Шана десятки тисяч хасидів з усього світу приїжджають до Умані.
- Ізраїльські поліцейські допомагають українським колегам підтримувати порядок під час святкування у місті.
Щороку на єврейський Новий рік Умань стає місцем масового паломництва. Десятки тисяч хасидів із різних країн приїжджають сюди, щоб відсвяткувати Рош га-Шана.
Для чого хасиди їдуть в Умань?
На єврейський Новий рік Рош га-Шана десятки тисяч євреїв з Ізраїлю та різних країн світу з'їжджаються до невеликого українського міста Умань.
Саме там було поховано Нахмана із Брацлава, який є засновником брацлавського хасидизму. Він був правнуком Баал Шем Това, який започаткував хасидський юдаїзм. Також він був харизматичним єврейським містиком, що вважав Рош га-Шана духовно сприятливим часом.
Сьогодні багато паломників переконані, що читання певних уривків з Книги Псалмів біля його могили має особливу силу.
Традиція відвідувати могилу Нахмана в дні Рош га-Шана бере початок після його смерті у 1810 році, коли йому було 38 років. Протягом майже 200 років паломництво до його могили було порівняно скромним явищем, а в радянські часи часто відбувалося таємно.
Проте з 1990-х років ця практика перетворилася на масштабне явище. Тепер в Умань щороку приїжджають десятки тисяч євреїв. У дні свята вулиці міста переповнені паломниками, які моляться біля могили Нахмана, збираються на численні спільні молитви та розділяють трапези у великих залах.
До слова, у пресслужбі поліції Черкащини повідомили, що до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомогти українським колегам підтримувати порядок під час святкування юдейського Нового року.
Зазначається, що вони несуть службу у районі проживання та паломництва брацлавських хасидів. Ізраїльські поліцейські будуть перебувати в Умані до завершення Рош га-Шана.
Що відомо про ДТП за участі автобуса з хасидами?
- У соцмережах увечері 19 вересня з'явилася інформація про ДТП на трасі Київ – Одеса за участю автобуса, в якому їхали хасиди до Умані.
- У поліції уточнили, що аварія сталася ще попередньої ночі. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав, автобус отримав лише механічні пошкодження.
- На оприлюднених відео видно, що після зіткнення на дорозі залишилося чимало уламків металу й пластику, а на самому автобусі утворилися вм’ятини.