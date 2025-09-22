Повідомляє 24 Канал з посиланням на My Jewish Learning.

Для чого хасиди їдуть в Умань?

На єврейський Новий рік Рош га-Шана десятки тисяч євреїв з Ізраїлю та різних країн світу з'їжджаються до невеликого українського міста Умань.

Саме там було поховано Нахмана із Брацлава, який є засновником брацлавського хасидизму. Він був правнуком Баал Шем Това, який започаткував хасидський юдаїзм. Також він був харизматичним єврейським містиком, що вважав Рош га-Шана духовно сприятливим часом.

Сьогодні багато паломників переконані, що читання певних уривків з Книги Псалмів біля його могили має особливу силу.

Хасиди в Умані / Фото GettyImages

Традиція відвідувати могилу Нахмана в дні Рош га-Шана бере початок після його смерті у 1810 році, коли йому було 38 років. Протягом майже 200 років паломництво до його могили було порівняно скромним явищем, а в радянські часи часто відбувалося таємно.

Проте з 1990-х років ця практика перетворилася на масштабне явище. Тепер в Умань щороку приїжджають десятки тисяч євреїв. У дні свята вулиці міста переповнені паломниками, які моляться біля могили Нахмана, збираються на численні спільні молитви та розділяють трапези у великих залах.

До слова, у пресслужбі поліції Черкащини повідомили, що до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомогти українським колегам підтримувати порядок під час святкування юдейського Нового року.

Ізраїльські правоохоронці / Фото поліції Черкаської області

Зазначається, що вони несуть службу у районі проживання та паломництва брацлавських хасидів. Ізраїльські поліцейські будуть перебувати в Умані до завершення Рош га-Шана.

