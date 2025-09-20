Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на одеське видання УСІ Online.
До теми Навіки 33: у ДТП трагічно загинув захисник острова Зміїний Артур Соснін
Що відомо про ДТП з хасидами на трасі Київ – Одеса?
У виданні зазначали, що на трасі Київ – Одеса у ДТП потрапив автобус з хасидами.
У поліції уточнили для журналістів УСІ Online, що аварія сталася вночі 19 вересня. За даними правоохоронців, обійшлося без постраждалих, автобус лише зазнав механічних ушкоджень.
На відео, які ширили у соцмережах, можна побачити, що внаслідок зіткнення автобуса з інших транспортним засобом утворилося багато сміття з металевих і пластикових частин. Також на автобусі утворилися вм'ятини.
Наслідки ДТП на трасі Київ – Одеса з хасидами: дивіться відео
Що відомо про святкування Рош га-Шана в Умані цього року?
До Умані традиційно з'їжджаються хасиди для святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. У 2025 році це свято припадає на 22 – 24 вересня.
До самого міста вже почали з'їжджатися хасиди. Саме в Умані розташована могила Раббі Праведного Нахмана з Брацлава (Ребе Нахмана) – видатного засновника брацлавського хасидизму. Він заповів своїм послідовникам молитися на його могилі на Рош га-Шана, і відтоді Умань стала центром паломництва.
У місцевій владі Умані зазначають, що місто очікує близько 30 – 35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. На допомогу з правопорядком до українських правоохоронців прибули ізраїльські поліцейські.