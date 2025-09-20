Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на одеське видання УСІ Online.

Що відомо про ДТП з хасидами на трасі Київ – Одеса?

У виданні зазначали, що на трасі Київ – Одеса у ДТП потрапив автобус з хасидами.

У поліції уточнили для журналістів УСІ Online, що аварія сталася вночі 19 вересня. За даними правоохоронців, обійшлося без постраждалих, автобус лише зазнав механічних ушкоджень.

На відео, які ширили у соцмережах, можна побачити, що внаслідок зіткнення автобуса з інших транспортним засобом утворилося багато сміття з металевих і пластикових частин. Також на автобусі утворилися вм'ятини.

Наслідки ДТП на трасі Київ – Одеса з хасидами: дивіться відео

