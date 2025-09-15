Його життя забрала аварія, яка сталася 13 вересня на трасі Одеса – Рені у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області та ГО "Про тих, про кого мовчать".

Що відомо про обставини загибелі Артура Сосніна?

За даними поліції, 33-річний чоловік перебував за кермом мотоцикла. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем, який рухався в попутному напрямку. Зауважимо, що 35-річний водій авто не постраждав. Перевірка на стан сп'яніння показала, що він був тверезим.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Мотоцикл загиблого після ДТП
Мотоцикл загиблого після ДТП / Фото Нацполіції

Зазначимо, що Артур Соснін перебував у російському полоні 27 місяців. Загиблий був уродженцем Вилківської громади Одещини, морським піхотинцем, який зустрів повномасштабну війну на острові Зміїний.

Як повідомили у "Бессарабія.UA", там він служив разом із вітчимом Сергієм Мерзликіним. Артур встиг зателефонувати сестрі та матері й розповісти, що відбувається. Про те, що Соснін і Мерзликін потрапили в полон, родина дізналась із російського телебачення. Обидва захисники повернулися додому під час обміну 31 травня 2024 року.

Артур Соснін та його вітчим Мерзликін Сергій після повернення з полону
Артур Соснін та його вітчим Мерзликін Сергій після повернення з полону / Фото з соцмереж ГО "Про тих, про кого мовчать"

Прощання з українським захисником відбудеться 16 вересня в селі Новомиколаївка Вилківської громади.

Трагічна смерть військових після полону: схожі випадки

  • Раніше на Черкащині на колінах в останню путь провели українського захисника Юрія Галкіна. За тиждень після звільнення з полону він потрапив у смертельну аварію. Чоловік навіть не встиг побачитися із близькими після довгої розлуки.
  • Натомість життя військовослужбовця 53 окремої механізованої бригади Валерія Зеленського обірвалося менше як за місяць після повернення з полону. Чоловіка повернули у межах обміну "1000 на 1000". Однак організм українського захисника не витримав тортур.