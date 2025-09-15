Его жизнь унесла авария, которая произошла 13 сентября на трассе Одесса – Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области и ОО "О тех, о ком молчат".

Что известно об обстоятельствах гибели Артура Соснина?

По данным полиции, 33-летний мужчина находился за рулем мотоцикла. Предварительно установлено, что он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении. Заметим, что 35-летний водитель авто не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезвым.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего.



Мотоцикл погибшего после ДТП / Фото Нацполиции

Отметим, что Артур Соснин находился в российском плену 27 месяцев. Погибший был уроженцем Вилковской общины Одесской области, морским пехотинцем, который встретил полномасштабную войну на острове Змеиный.

Как сообщили в "Бессарабия.UA", там он служил вместе с отчимом Сергеем Мерзликиным. Артур успел позвонить сестре и матери и рассказать, что происходит. О том, что Соснин и Мерзликин попали в плен, семья узнала из российского телевидения. Оба защитники вернулись домой во время обмена 31 мая 2024 года.



Артур Соснин и его отчим Мерзликин Сергей после возвращения из плена / Фото из соцсетей ОО "О тех, о ком молчат"

Прощание с украинским защитником состоится 16 сентября в селе Новониколаевка Вилковской общины.

