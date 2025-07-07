Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Історія Валерія Зеленського, якого закатували росіяни

Валерій Зеленський зустрів повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Коли наступ почався, 59 бригаді сказали, що потрібні добровольці, які підуть у штурм.

Із сорока, вісім сказали: "Ми йдемо". Батько був один з восьми. Він був сапером і мав мінувати міст. Йому сказали: "Взагалі не хвилюйтеся, там Нацполіція, там вас чекають, все буде добре". Він приїхав. І там дійсно їх чекали. І на вигляд все було добре, всі ж російською розмовляють. Але виявилося, що вони розмовляли вже не зі своїми,

– розповідає донька Валерія.

Саме тоді Валерія взяли у полон. Три роки родина шукала будь-яку інформацію про нього. Крім того, довгий час захисника не обмінювали: він був у списках, однак в останній момент його викреслювали. Або ж в Україну повертали іншого Зеленського.

25 травня 2025 року після обміну полоненими родина отримала повідомлення, що Валерій Зеленський вдома. Донька військового каже, що всі плакали від щастя, бо нарешті найстрашніший сон у їх життя закінчився.

Валерій Зеленський та його родина / фото Суспільне Донбас

Однак після трьох років полону Валерій згорів буквально за тиждень. У медичному висновку вказано, що проти нього використовували практично всі можливі тортури. У нього було декілька травм, не працювало плече, не працювала рука. Лікарі виявили, що органи військового буквально розпадалися. 16 червня життя Валерія Зеленського обірвалося.

"Він тримався просто на силі духа. Тебе розриває від двох почуттів. Перше почуття — це невичерпний біль, за те, що твоя улюблена людина її більше немає. Її просто затортурили. І є радість від того, що він більше не відчуває тих тортур", – підсумовує донька захисника.