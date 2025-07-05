Главная гордость тоже украдена: как Россия "одолжила" мелодию к своему гимну у Лысенко

Российский гимн, который подается как символ национальной гордости, оказался не таким уж и "оригинальным". Как выяснилось, музыка к нему может иметь украинские корни.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "The ДОКУМЕНТАЛИСТ" в YouTube.

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Как Россия "одолжила" музыку для гимна

В 1944 году в СССР объявили конкурс на новый государственный гимн. Планировали заменить не только слова, но и музыку.

Конкурс выиграл текст Сергея Михалкова (отец режиссера Никиты Михалкова) и музыка Александра Александрова.

Но, как выяснилось, Александров позаимствовал мелодию у Николая Лысенко. Речь идет о малоизвестном произведении под названием "Эпический фрагмент", написанном еще в 19 веке.

Эту мелодию Александров почти полностью адаптировал под новую советскую версию.

Как звучит "Эпический фрагмент": смотрите видео

Для того, чтобы оценить сходство мелодий, советуем внимательно прослушать фрагмент в видео с 50 секунды.

Интересно, что именно эта мелодия, хоть и с другим текстом, продолжает жить до сих пор – в виде государственного гимна России, который был утвержден в 2000 году. Таким образом, страна-агрессор фактически сохранила советский гимн, заменив только слова, но не музыку.