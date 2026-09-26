"Я смеялся россиянам в лицо": большое интервью азовца "Расти" о книге "Окраец", от которой мороз по коже

Бывший военнопленный и азовец Дмитрий, который провел в русских застенках 886 дней, дал эксклюзивное интервью для 24 Канала. Автор книги Окраец рассказал о пережитом, отношении к пище после голодовки и несокрушимости украинских защитников.

Для человека, пережившего плен, даже обычный кусок хлеба может навсегда обрести иное значение. 886 дней неволи оставляют после себя не только воспоминания о побоях и голоде, но и вещи, о которых сложно говорить даже после возвращения домой.

Бывший военнопленный "Азова", действующий военнослужащий Дмитрий Канупер с позывным "Расти", проведший в российском плену 886 дней, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о своей книге "Окраец". Он рассказал, как зародилась эта история, почему именно хлеб стал одним из главных символов пережитого, как голод использовали в качестве инструмента пыток и что помогло ему не сломаться после самых жестоких испытаний.

Почему Дмитрий решил превратить опыт плена в книгу?

Вы провели в плену 886 дней. Что стало тем моментом, когда вы решили превратить эти воспоминания, этот страшный опыт в книгу? И были ли сомнения?

Сомнения, конечно, были. Сомнения касались того, как общество примет такую книгу и на какой уровень она сможет выйти в украинском обществе.

Перед тем, как начать писать книгу, я писал короткие воспоминания, часть которых вошла в эту книгу. Начал их публиковать в социальных сетях, в инстаграме. Тогда я уже понял, что эта тема находит отклик у людей, она болезненна для Украины, она актуальна, и люди готовы ее услышать, готовы выслушать те страшные истории, которые я пережил.

Очень многие люди, которые откликались, читавшие мои воспоминания в инстаграме и в других сетях, просили, что надо запечатлеть это в печатном виде, в виде книги, потому что я – живой свидетель, переживший все это. И я могу донести это до широкой аудитории.

Особенно сейчас, в то время, когда военнопленные – это, к сожалению, реальность, современность, и их десятки тысяч. Гражданские и военные.

Окончательный толчок произошел, когда я проходил реабилитацию. Я занимался только спортом, восстанавливался и все. И понял, что нужно использовать это время с пользой.

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Что вы чувствовали каждый раз, когда писали, вспоминая каждый из этих эпизодов?

Главное, что я вспоминал из негативного и что доставляло мне дискомфорт, – это осознание того, что ребята до сих пор переживают все то же самое, что я описываю. Ребята переживают голод, ребята переживают холод, ребята переживают избиения, пытки. Кто-то больше, кто-то меньше.

И я понимаю, что пробыл там два с половиной года, на втором году понял, что их (россиян – 24 Канал) отношение к нам не изменится. Я понимаю, что оно и на пятом году по отношению к ребятам не меняется.

Я чувствовал, что взял на себя эту ответственность еще до того, как начал писать воспоминания. Я дал очень много интервью. И я начал там рассказывать. Я почувствовал, что могу рассказывать.

"Я смеялся россиянам в лицо"

Люди, которые брали у меня интервью, говорят, что я рассказываю, как меня пытают, как надо мной издеваются, при этом улыбаюсь и смеюсь над всем тем, что пережил.

А как вы это объясняете себе?

Это горький опыт, который не должен влиять на мое настоящее и будущее. Это прошлый опыт. Да, он был плохим, я был физически уничтожен, но морально держался. Я для себя так понял, что должен это использовать в свою пользу.

Меня там чуть ли не изнасиловали палкой. Для кого-то это психологическая травма на всю жизнь. Для меня это просто эпизод моей жизни. Это не должно сейчас мне ничего портить.

Поэтому я в принципе всю жизнь так и живу. Что я там пережил плохое, – это просто повод для воспоминаний. То есть я могу их вспомнить, могу посмеяться над этим, рассказать.

Даже когда я все это переживал, даже когда меня пытали, издевались и били, я все равно над этим смеялся. Пока меня били, я ухмылялся. Я по-настоящему иногда смеялся над ними. Из-за этого меня били еще сильнее.

Я просто понимал, что они издеваются надо мной, потому что я бессилен, потому что я ничего им сделать не могу. Они знают: если я встану, ударю кого-то, они меня потом забьют.

Или просто бросят в яму, там я буду переосмысливать свою жизнь, сидеть в холоде, в голоде. Каждый день будут бить еще сильнее, каждый день я буду есть еще меньше.

И у меня в голове постоянно, как у человека, который не может дать сдачи, постоянно было желание мести. Меня избивали трое мужчин, которые в тот момент весили в два раза больше меня. А я просто сдерживался, чтобы не встать и кому-то из последних сил, которые у меня остались, не врезать по морде, потому что понимал, что потом мне будет еще хуже.

Желание отомстить им психологически хорошо меня держало. Я понимал, что не смогу отомстить именно этим людям, которые меня пытали, но смогу потом, когда меня обменяют.

Еще в плену я рассчитывал, что меня обменяют, и я сразу вернусь в строй. Я хотел отомстить россиянам за то, что они делали со мной, за то, что они делали с моими собратьями, за то, что они делали с украинцами.

Эта книга тоже как-то стала частью того, что вы хотели вложить в эту месть, я так подозреваю?

Эта книга для украинцев, она в основном для того, чтобы украинцы, которые, скажу грубо, не "в курсе", что происходит, что есть военнопленные. Если они возьмут эту книгу, прочитают ее, хотя бы какую-то часть, хотя бы одну главу, и переосмыслят свои взгляды на плен, то это уже будет большим плюсом. Это значит, что я не зря это сделал.

И это первоочередная задача. Я бы хотел, чтобы эта книга открывала глаза украинцам, чтобы украинцы сняли розовые очки, особенно те, кто говорит: "какая разница".

А сейчас книга переведена еще и на английский язык.

Книга переведена на английский в Украине или за ее пределами?

Пока что она переведена в Украине. Будет печататься в Украине, а затем по запросу отправляться за границу.

Два года назад, почти сразу после обмена, меня пригласили в Данию. В Копенгагене я познакомился со многими украинцами, которые там живут уже очень давно, и там поднимают украинский вопрос, борются за пленных, рассказывают эти истории.

Я там выступал в парламенте, встречался со многими влиятельными людьми, и тогда понял, что этим людям, которые не являются украинцами и не связаны с нами, очень трудно объяснить, что сейчас происходит в нашей стране. И сейчас выйдет английская версия книги, которая вместе с украинской версией отправится в Данию.

Также сейчас поступил запрос от чешского издательства о том, чтобы книга была издана на чешском языке в Чехии. Издательство хочет купить права и издавать мою книгу у себя.

Подробнее об истории плена и освобождения бойца "Расти" читайте в большом интервью 24 Канала.

"Окраец" как символ голода и плена

Я хотела бы поговорить о названии и содержании книги "Окраец". Тема голода, еды – это такая сквозная, самая болезненная, мне кажется, нить, которая проходит через всю книгу. Но почему именно "окраец"? Это слово мы не часто упоминаем в разговорах, но оно такое очень украинское, очень наше.

Почему голод? Потому что это один из способов пыток, издевательств над людьми, когда ты ограничиваешь человека во всем. Забери у человека все и давай ему понемногу, и человек будет этому рад.

На еде держался весь плен, в принципе, у всех ребят. 95% ребят мечтали о еде, хотели больше еды, постоянно о еде говорили.

Почему "окраец"? Потому что я очень часто говорил: "Горбушка, горбушка". Писал "горбушка", а мне потом вдруг говорят, что не "горбушка", а "окраец". Я такой: "Окраец". Очень красивое слово.

Окраец – для меня это символ плена.

И в принципе, с кем бы я ни разговаривал – с близкими, со знакомыми, которые знают, что я написал книгу, с бывшими военнопленными – все спрашивают: "А что это за название?". Я говорю: "Окраец". "А что это такое?" Я говорю: "Хлеб". И они такие: "Ого, это гениально".

Хлеб, горбушка – это символ плена, то есть ты постоянно хочешь больше хлеба. Конечно, хочется есть всего побольше, но самое главное, самое питательное там было – это хлеб.

В день каждому давали полбуханки хлеба, это маленький кусок, где-то 200 граммов; когда ее уменьшали до четверти, это мы уже называли "голодомором", потому что ты реально держишься только на хлебе.

Такой период "голодомора" первые полтора месяца в Таганроге был. Тогда у нас один парень умер от голода. Пытки, а потом такая весть – на этом фоне многие психологически сдавались.

Сейчас у вас как-то изменилось отношение к еде, к тому самому хлебу?

Отношения с едой изменились, конечно, после моего опыта в плену. Но я сейчас хлеб очень редко ем. Я его и до этого очень редко ел.

Бабушка по отцовской линии постоянно говорила мне, когда я был еще маленьким: "Доедай все до конца, хлебом вымакивай все".

И потом в плену я постоянно вспоминал бабушку, что она упрекала меня за хлеб: "Каждую крошку доедай, каждую крошку собирай, каждую крошку не выбрасывай". Потом в плену сидел и каждую крошку доедал.

А был ли в книге эпизод, который писать было сложнее всего, или даже такой, который не вошел в книгу?

Есть такие эпизоды. Я написал очень много воспоминаний, а в книгу включил 54.

Есть воспоминания, конечно, которые я не включил, чтобы никому не навредить, не навредить ребятам, которые до сих пор находятся в плену. Есть воспоминания, связанные с плохими людьми, которые занимались плохими вещами в плену, сдавали своих и тому подобное. Они также не вошли в эту книгу.

Психологически писать было тяжело, наверное, именно из-за приемки в Таганроге; когда я вспоминаю эту приемку, думаю, как я тогда вообще выжил. Эпизод, где я мог просто умереть со связанными руками и глазами, как раб без оружия.

Как побратимы и родные реагируют на книгу?

Ваши побратимы из "Азова" читали ваши воспоминания в книге и как они реагируют?

Честно говоря, не знаю, никто из "Азова" мне отзывов не давал. Я знаю, что многие "азовцы" купили книгу. Знакомым я ее подарил.

Но читали бывшие военнопленные, и они просто вспоминали все это и говорили: "Ну, я точно так же это переживал, а у нас было хуже, а у нас где-то было лучше".

Для них это скорее терапия, потому что они понимают, что не одни такое пережили, или же часто отказываются читать из-за повторной травматизации?

Конечно, есть люди, которые смогут прочитать все это, они вспомнят, и для них это будет травматично. Но я сомневаюсь, что для всех так и будет.

В большинстве своем военнопленные, например, с кем я был, особенно "азовцы", они, прочитав все истории, я думаю, улыбнутся этому. Они вспомнят это с улыбкой, потому что мы над всем этим в основном смеялись.

Я ожидала любого ответа, но точно не такого.

Мы приходили после допросов. И после допросов просто смеялись. Рассказывали, как кого-то били, как над кем-то издевались, что они говорили.

Этот механизм – это какая-то защитная реакция или надежда на то, что это скоро закончится? Откуда этот внутренний ресурс, позволяющий так относиться к этому?

Я сам по себе такой. На все, что со мной происходит, я так реагирую. Я не негативный человек.

Но вы говорите, что и ваши сослуживцы реагируют на это точно так же.

Сейчас те, с кем я разговаривал, все вспоминают это как пройденный этап жизни. А с теми, с кем мы все это переживали, это, наверное, некая взаимная энергия передавалась друг другу. То есть, если один улыбается по какому-то поводу, то и 60–70 % в камере так же будут все это воспринимать.

Меня в камере из всех мучили сильнее всего. Меня водили на личные допросы, потому что на меня наговорили много чего, за это все мучили и били.

И я прихожу после всех этих пыток, которые длились по 12 часов. Меня кормят с ложки, я руки поднять не могу. Меня в туалет водили ребята. Я ходить не мог.

Я возвращаюсь в камеру, меня привели зеки, подняли на второй этаж, потому что идти я не мог. И я рассказываю ребятам, что услышал новость о том, что Херсон наш. И рассказывал, что со мной эти 12 часов делали русские, при этом я смеялся.

В книге есть одно воспоминание, которое начинается с того, что вы забыли имя мамы в плену. Расскажите, пожалуйста, читали ли родители и родные вашу книгу и какова была их реакция?

Мама читала, потому что я видел, что прочитанная книга уже лежит у мамы дома. Она прочитала, но мне ничего не сказала.

Она очень любила читать психологические детективы, что-то страшное. И вот как раз мою страшную книгу прочитала. Она, может, боится мне что-то рассказывать или боится говорить об этом. Мы с ней почти не говорили обо всех воспоминаниях о плену.

Что плен не смог отнять у Дмитрия?

Если бы была какая-то фраза, которую вы могли бы сказать себе, вернувшись к началу плена, когда вы еще не знали, что с вами произойдет, что бы вы себе сказали тогда?

Знаете, я очень много терпел пыток, прежде чем взять на себя ответственность, но я бы себе, наверное, сказал то, что мне говорили офицеры: "Бери на себя ответственность, ничего не терпи. Выдерживай психологически, но пыток не терпи".

Вы знаете, это тактика спецназа Иерусалима. Они постоянно, если на них что-то вешают, берут на себя… Главное – сохранить здоровье и жизнь.

Я, с одной стороны, здоровье не сохранил, потому что с самого начала держался, держался, не брал на себя никаких обвинений, а потом это сильно сказалось на моем здоровье. Потому что я не брал на себя, не брал, в конце концов взял на себя дело, а они еще сильнее начали пытки.

Плен частично взял у вас здоровье, но почему он точно не смог взять?

Он не смог взять мою силу воли. Мое терпение. Терпение закаляет тебя.

Он не смог отнять у меня жизнерадостный настрой. Он не смог изменить меня в худшую сторону как человека. До плена я был неагрессивен и стал еще более неагрессивным, стал еще более добрым человеком.

Надо брать только хорошее из плохого, даже плохой опыт можно превратить в нечто светлое, нечто хорошее.

Я никому не жалуюсь. Я начал рассказывать эти истории, ходить на интервью, потому что меня пригласили в первый раз, из "Азова" отправили, сказали: "Иди", а потом поняли, что я могу говорить, могу рассказывать. Я не стесняюсь, я открыт.

И просто потом уже для себя понял, что это в определенной степени для меня ответственность.

И, писая книгу, я понимал, что теперь беру на себя большую ответственность за тему плена, потому что я, наверное, один из тех, кто больше всех освещает эту тему. И хочу, чтобы от этого была какая-то обратная связь.

Отклик для общества, отклик для ребят, которые находятся в плену. Я хочу, чтобы о них больше говорили, о них больше знали, за них больше боролись.

Сейчас, когда выйдет книга на английском, я хочу, чтобы она попала в руки влиятельных людей. Хочу, чтобы эти влиятельные люди могли повлиять на будущее ребят, которые там находятся, и чтобы они поскорее вернулись домой.