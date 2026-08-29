Более 54 часов в неделю: в какой стране мира работают дольше всего

В то время как в Европе все чаще обсуждают четырехдневную рабочую неделю, в некоторых странах люди работают значительно дольше. В одной из стран средняя продолжительность рабочей недели превышает 54 часа.

Речь идет о небольшой гималайской стране Бутан. О том, почему там так много работают, рассказывает 24 Канал.

Сколько длится рабочая неделя в Бутане

По данным Международной организации труда, на которые ссылается World Population Review, средняя продолжительность рабочей недели в Бутане составляет 54,68 часа. По этому показателю страна возглавляет рейтинг государств с самой длинной средней рабочей неделей.

Где находится Бутан: смотрите на карте

Для сравнения: как сообщает Visual Capitalist, в 2025 году в Украине средняя продолжительность рабочей недели составляла примерно 39,3 часа.

Топ стран с самой длинной рабочей неделей в 2026 году выглядит так:

Бутан – 54,68 часа ;

; Лесото – 49,98 часа ;

; Сан-Томе и Принсипи – 49 часов ;

; Республика Конго – 48,86 часа ;

; Иордания – 48,49 часа ;

; ОАЭ – 48,28 часа.

В то же время законодательство Бутана предусматривает восьмичасовой рабочий день, обязательные перерывы и оплату сверхурочной работы. Однако на практике эти нормы часто не соблюдаются.

Средняя продолжительность рабочей недели в мире в 2025 году / Инфографика Visual Capitalist

Впрочем, как сообщает Business Insider, 61% занятых в стране работают более 48 часов в неделю. Особенно распространена сверхурочная работа в частном секторе – в семейном бизнесе, строительстве, транспорте и гостиничном хозяйстве.

Из-за этого у многих жителей Бутана не хватает времени на отдых и личную жизнь.