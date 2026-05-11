Держала Мадагаскар в страхе: как правила одна из самых жестоких правительниц мира Ранавалуна I

Королева Мадагаскара Ранавалуна I, которая на самом деле случайно стала женой короля, вошла в историю как одна из самых жестоких правительниц мира. За годы ее правления население острова сократилось почти вдвое из-за массовых казней и принудительного труда. Сама же правительница считала, что именно так защищает страну от иностранного влияния.

Почему Ранавалуна I получила репутацию жестокой королевы и как ей удавалось держать власть десятилетиями, говорится в Encyclopedia.

Читайте также Как австралийка оценила вкус культовой конфеты "Стрела Подольская" от Roshen

Как Ранавалуна I стала правительницей Мадагаскара?

Ранавалуна I, вероятно, родилась на Мадагаскаре в 1788 году, а настоящее ее имя, возможно, было Рамаво. О ней известно мало, как и о ее происхождении, но есть свидетельства о том, что королевой она стала случайно:

Вероятнее всего, что Ранавалуна I была простолюдинкой и вообще не принадлежала ни к одной потомственной дворянской семье. Но ее отец служил при дворе и услышав о заговоре в отношении будущего короля Андрианампоинимерины, он сообщил своему хозяину, что происходит.

В качестве вознаграждения за это, Андрианампоинимерина, став королем, усыновил Ранавалону как собственную дочь. Кроме того, ее выдали замуж за сына короля, Радама.

Соответственно после Андрианампоинимерина королем стал его сын, Радаму, тем самым сделав Ранавалуну королевой и первой из его 12 жен. Но в их браке не было детей, что стало проблемой для Ранавалуна в будущем.

Ситуация с положением Ранаволуны стремительно ухудшается, когда Радаму умирает от болезни в 1828 году, а законным наследником престола становится принц Ракотобе, сын старшей сестры короля.

Впрочем женщина не готова отдавать трон сыну сестры короля и прибегает к решительным действиям: она объединяется с религиозными деятелями и законодателями традиционной системы верований Мерина и за несколько вечеров, пока новость о смерти короля все еще распространялась землями, быстро мобилизует группу военных из своей родной деревни и занимает дворец.

Почему королеву считали самой жестокой женщиной?

Дело в том, что после восхождения на трон королева быстро установила жесткий контроль над страной. Она подозревала заговоры среди аристократии, поэтому казни и публичные наказания стали привычным явлением при дворе. Особенно жестоко наказывали тех, кого подозревали в нелояльности к монархине.

Кстати, одним из самых известных методов проверки на лояльность вины был обряд тангена. Человека заставляли глотать яд и куски куриной кожи: если подозреваемый выживал и мог выплюнуть все куски – его считали невиновным. Если же нет – человек умирал.

По разным оценкам, из-за таких испытаний каждый год погибали тысячи людей. Кроме этого, королева принуждала население к изнурительному принудительному труду. Людей отправляли строить дороги, дворцы и военные укрепления, а условия были настолько тяжелыми, что многие не возвращались домой.

Интересно! По оценкам историков, за примерно 33 года правления Ранавалуна I население Мадагаскара могло сократиться почти вдвое.

Как освещал мир фигуру правительницы Мадагаскара?

В статье JSTOR Daily говорится о том, что образ Ранавалуна I в Британии 19 века часто использовали как противоположность Королева Виктория. Дело в том, что британские политики, миссионеры и пресса изображали мадагаскарскую правительницу как "дикую" и жестокую монархиню, чтобы на ее фоне подчеркнуть образ Виктории как гуманной и цивилизованной королевы.

Ссылаясь на исследования историка Арианны Чернок, после прихода к власти Ранавалуна I разорвала часть связей с Британией, а также выгнала миссионеров Лондонского миссионерского общества и возобновила традиционные мадагаскарские практики. Поэтому британская пресса начала активно формировать ее образ как жестокой правительницы.

Заметьте! В 1845 году войска Франции и Великобритании атаковали портовый город на Мадагаскаре из-за нежелания королевы торговать с европейцами. После того как мадагаскарские силы отбили нападение, погибших европейских солдат выставили напоказ, что вызвало волну возмущения в британских медиа. После этого Ранавалуну в британской прессе начали называть "Кровавой королевой Мадагаскара".

Несмотря на все, образ Ранавалуны I сформировался из двух течений: в первом – она жестокая тиранка, которая правила через страх, а в другой – правительница, которая любой ценой пыталась не допустить колонизацию острова. Поэтому только после ее смерти в 1861 году Мадагаскар начали открывать для внешнего мира, а уже в конце 19 века остров стал французской колонией.

Долго ли правила Ранавалуна на фоне других правителей в мире?

Ранавалуна I правила Мадагаскаром более 30 лет – с 1828 до 1861 года. Несмотря на борьбу за престол и конфликты с европейскими государствами, она смогла десятилетиями сохранять власть благодаря жесткому контролю над страной.

В то же время на фоне других известных монархов ее правление кажется уже не таким длительным. Например, Елизавета II находилась на троне аж 70 лет, а Людовик XIV вообще правил 72 года.

В то же время рекорд самого длинного правления в истории приписывают древнеегипетскому фараону Пепи II, который якобы удерживал власть аж 94 года. Впрочем, историки сомневаются в точности этой цифры.

Впрочем если сравнивать, то длительное царствование Пепи II связывают с постепенным упадком Древнего царства, а вот после смерти Ранавалуны I Мадагаскар стал колонией.