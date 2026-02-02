Метро-динозавр: где расположена старейшая подземка в мире, пережившая мировые войны и империи

Метро –это подземный вид транспорта, который помогает разгрузить трафик на городских дорогах. Человечество пользуется им уже много лет.

В то же время история современных метрополитенов началась в Великобритании. Об этом пишет Википедия.

Что известно об этом?

Первым метрополитеном в мире считается Лондонский. Его открыли 10 января 1863 года, то есть по состоянию на 2026 год ему уже 163 года. Этот метрополитен является старейшим в мире.

Метрополитен в Лондоне сначала имел одну линию, которая соединяла Паддингтон и Фаррингдон. Она носила название "Столичная железная дорога" и простиралась на 6 километров.

Интересно! Первые поезда были не такими, как мы привыкли. Они двигались с помощью паровозов.

Идея создать метро появилась из-за желания уменьшить количество пробок. которые формировались через конские экипажи. Первая линия соединяла два железнодорожных вокзала.

Сейчас лондонский метрополитен – один из крупнейших. Он насчитывает 272 станции, 11 линий и простирается на 402 километра.



Метро в Лондоне / Фото Википедия

Когда метро появилось в Украине?

Официально в Украине метро открыли 6 ноября 1960 года в Киеве, однако его история значительно сложнее и длиннее, пишет Dovidka. Проект первого подземного тоннеля для железнодорожного транспорта рассмотрели еще во времена Российской империи в 1884 году.

Тогда его отклонили из-за отсутствия острой необходимости в этом на тот период и из-за нехватки технологий и ресурсов для реализации.

Какой метрополитен имеет больше всего станций?