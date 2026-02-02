Метро-динозавр: где расположена старейшая подземка в мире, пережившая мировые войны и империи
- Лондонский метрополитен, открыт 10 января 1863, является старейшим в мире и насчитывает 272 станции, 11 линий, протянувшись на 402 километра.
- Нью-йоркский метрополитен имеет 472 станции, из которых 40% путей надземные, и осуществляет примерно 5 076 000 поездок ежедневно.
Метро –это подземный вид транспорта, который помогает разгрузить трафик на городских дорогах. Человечество пользуется им уже много лет.
В то же время история современных метрополитенов началась в Великобритании. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этом?
Первым метрополитеном в мире считается Лондонский. Его открыли 10 января 1863 года, то есть по состоянию на 2026 год ему уже 163 года. Этот метрополитен является старейшим в мире.
Метрополитен в Лондоне сначала имел одну линию, которая соединяла Паддингтон и Фаррингдон. Она носила название "Столичная железная дорога" и простиралась на 6 километров.
Интересно! Первые поезда были не такими, как мы привыкли. Они двигались с помощью паровозов.
Идея создать метро появилась из-за желания уменьшить количество пробок. которые формировались через конские экипажи. Первая линия соединяла два железнодорожных вокзала.
Сейчас лондонский метрополитен – один из крупнейших. Он насчитывает 272 станции, 11 линий и простирается на 402 километра.
Метро в Лондоне / Фото Википедия
Когда метро появилось в Украине?
Официально в Украине метро открыли 6 ноября 1960 года в Киеве, однако его история значительно сложнее и длиннее, пишет Dovidka. Проект первого подземного тоннеля для железнодорожного транспорта рассмотрели еще во времена Российской империи в 1884 году.
Тогда его отклонили из-за отсутствия острой необходимости в этом на тот период и из-за нехватки технологий и ресурсов для реализации.
Какой метрополитен имеет больше всего станций?
- Нью-йоркский метрополитен является одним из старейших и одним из крупнейших по протяженности. В частности, он насчитывает 472 станции. Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс.
- Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик: ежедневно регистрируется примерно 5 076 000 поездок на метро.
- В нью-йоркском метрополитене разница между "линией" и "маршрутом" является существенной. Маршруты претерпевали многочисленные изменения в связи с введением новых соединительных участков между различными линиями.