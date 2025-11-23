Если у вас есть хоть одна из них – вы можете разбогатеть: названы 3 самые дорогие игрушки из McDonald's

Коллекционирование игрушек из Happy Meal давно превратилось в прибыльное хобби. Некоторые из них сегодня стоят более тысячи долларов.

Фотоаппарат McDonald's 110 Film Camera – 2 225 долларов

В 1990-х McDonald's существенно повысил качество своих игрушек в Happy Meal, и одной из самых неожиданных стала пленочная камера на формат 110.

McDonald's 110 Film Camera / Фото Retrospekt

Недавно одна винтажная McDonald's 110 Film Camera была продана за 2 225 долларов.

Cactus Plant Flea Market Grimace – 1 500 долларов

До сотрудничества McDonald's с брендом Cactus Plant Flea Market о нем знали далеко не все. Но совместный "взрослый" Happy Meal с фирменными четырехглазыми лицами мгновенно привлек внимание взрослых детей 90-х.

Игрушки Grimace / Фото Business Insider

Из-за ажиотажа в соцсетях эти фигурки практически за одну ночь стали коллекционными предметами. За игрушки в хорошем состоянии сегодня просят минимум несколько сотен долларов. Одна запечатанная игрушка Grimace вместе с коробкой Happy Meal недавно была продана за 1 500 долларов.

McDonald's Beanie Babies – 500 долларов

Серия мягких игрушек Beanie Babies – один из символов 90-х. В 1997 году компания Ty объединилась с McDonald's, чтобы создать линейку Teeny Beanies Happy Meal.

Это одни из самых популярных и самых узнаваемых игрушек того времени, которые коллекционеры ценят и сегодня. Интересно, что их стоимость абсолютно непредсказуема. Упакованные игрушки могут стоить всего доллар, что противоречит правилам для винтажных коллекционных предметов.

Игрушки Beanie Babies / Фото из открытых источников

Однако экземпляры с опечатками стабильно продаются за более серьезные суммы. Так, лот из четырех таких Beanies в коробках с дефектами был недавно продан за 500 долларов.

Как возникли первые наборы Happy Meal?

Как сообщает Daily Meal, появление первого Happy Meal было направлено на то, чтобы облегчить жизнь родителям и одновременно заинтересовать детей. Набор упрощал процесс заказа, а благодаря игрушке и яркому оформлению коробки дети охотнее доедали еду, вместо того чтобы оставлять недоеденные бургеры.

Позже появились первые тематические коробки, в частности серия, посвященная фильму "Звездный путь". С годами в наборах появлялись игрушки от Play-Doh и Lego, зубные щетки, карандаши, куклы Барби и Смурфиков.

Современный Happy Meal включает наггетсы или гамбургер, картошку фри и сок. Некоторые варианты набора сегодня ориентированы даже на взрослых. Более того, в определенные годы компанию даже называли крупнейшим дистрибьютором игрушек в мире.

К какой коллаборации McDonald's готовит украинцев?

McDonald's Ukraine заинтриговали фанов сериала "Друзья". Компания в соцсетях опубликовала серию загадочных тизеров.

На ярких постерах появились цитаты из "Друзей": "Хей, как жизнь?" и "Джои не делится едой". Пользователи в сети считают, что таким образом McDonald's готовит коллаборацию с легендарным сериалом.

Кроме того, подобные коллаборации уже появлялись в ресторанах McDonald's в других странах. Однако пока компания ограничивается загадочной подписью "Увидимся xx.xx", поэтому остается только догадываться, когда она появится в Украине.