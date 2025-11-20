Сообщает 24 Канал со ссылкой на McDonald's Ukraine в Instagram.

Какой может быть очередная коллаборация McDonald's?

McDonald's Ukraine опубликовал в соцсетях серию загадочных тизеров, которые уже всколыхнули фанов "Друзей". На ярких постерах появились фразы "Хей, как жизнь?" и "Джои не делится едой", что является прямыми цитатами из легендарного сериала.

В McDonald's намекают на коллаборацию с "Друзьями" / Фото с Instagram-страницы компании

В комментариях пользователи активно предполагают, что сеть намекает на коллаборацию с "Друзьями".

Интерес усиливает и то, что McDonald's уже реализовывал подобную кампанию в других странах. Однако компания пока сохраняет интригу и ограничивается подписью "Увидимся xx.xx".

Поэтому официальное объявление может появиться уже в ближайшие дни.

Какими могут быть новые игрушки в McDonald's?

Как сообщает CBR, в 2024 году McDonald's в Испании в честь 30-летия сериала "Друзья" представил специальный взрослый Happy Meal с коллекционными фигурками главных персонажей.

Фигурки, которые предлагали фанатам "Друзей" в Испании / Фото с Facebook-страницы Snackolator

В набор Friends Box входили бургер на выбор (бигмак, роял-чизбургер, роял делюкс, макчикен или CBO), картофель фри, напиток и тематический соус "Маринара от Моники".

Каждую из шести фигурок оформляли с учетом характерных черт героев. Монику изобразили в поварской шапочке, у Роса на аккуратно зачесанных волосах сидела обезьяна Марсель. Джои и Чендлер держали в руках петуха и утку, Фиби – свою гитару, а Рейчел воссоздали с ее узнаваемой прической.

