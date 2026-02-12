Кто создал шлем Гараскевича, о котором говорит весь мир

"Шлем памяти", который украинский скелетонист Владислав Гераскевич, несмотря на запрет МОК, использует на Миланской Олимпиаде, уже стал настоящей сенсацией в мире спорта.

Однако за этим уникальным произведением стоит не только спортсмен – его создала украинская художница Ирина Проць, пишет Reuters.

Что известно о художнице?

Ирина вручную разрисовала шлем портретами украинских спортсменов, которые погибли из-за войны, превратив его в символ памяти и национальной стойкости. Сейчас художница живет в Киеве и осталась в столице от начала полномасштабного вторжения. Шлем был изготовлен по личному заказу Гераскевича, которого она знает еще с детства.

Художница Ирина Проць рассказала, что во время коротких периодов света в квартире смотрит трансляции Олимпиады, но воспринимает их отстраненно.

Вся эта Олимпиада кажется мне немного сюрреалистичной, ведь Игры всегда были о мире и единении мира,

– добавила художница.

Этот шлем не первая совместная работа Ирины и Владислава. Ранее она создала еще один шлем с надписью No War in Ukraine, который спортсмен демонстрировал на Олимпиаде в Пекине за несколько недель до полномасштабной войны. Проць отмечает, что новый шлем стал для нее настоящим вызовом. Цель работы – заставить мир посмотреть войне в глаза.

"Многие просто не хотят видеть правду о том, что происходит в Украине. Не понимают, почему мы не сдаемся", – отметила Ирина Проць.

Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что шлем создан для того, чтобы напомнить миру о погибших украинцах во время российской агрессии.

Что изображено на шлеме?

Гераскевич разместил на своей экипировке фото украинских спортсменов, которых россияне убили за время полномасштабного вторжения.

По словам скелетониста, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов – взрослые и дети.