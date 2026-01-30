Найдите автомобиль с включенными фарами за 5 секунд: это под силу единицам

Оптическая иллюзия – это не только развлечение для глаз. Ее активно используют в нейронауке, чтобы исследовать, как мозг анализирует зрительную информацию.

Иллюзии способны запутать мозг и заставить видеть не совсем то, что есть на самом деле, пишет Jagran Josh. Мозг пытается быстро найти нужную картинку, но однообразные изображения вызывают оптические иллюзии – мы видим то, чего на самом деле может не быть.

Читайте также Найдите клубнику за 25 секунд: под силу только людям с острым зрением

Как найти авто с включенными фарами?

Есть изображения, которые проверяют на внимательность и скорость реакции. На картинке нарисованы десятки одинаковых автомобилей. На первый взгляд – никакой разницы, но это иллюзия. Среди всех машин есть особенная – у нее включены фары. Задача состоит в том, чтобы найти ее за 5 секунд.

Не пытайтесь захватить зрением все изображение сразу. Лучше разделить его на зоны и внимательно сравнивать фары. Разница минимальна: едва заметное изменение оттенка или яркости света.

Повторяющиеся элементы заставляют мозг расслабиться и пропустить особое изображение. Где именно спряталась машина с включенными фарами – отметим ниже. А сейчас можете попробовать свои силы и найти авто самостоятельно.



Найдите машину с включенными фарами / Фото Jagran Josh

Где спряталась машина с включенными фарами?

Машина с включенными фарами спряталась в предпоследнем ряду, ближе к правой стороне. Но если вы быстро нашли авто за несколько секунд, то это свидетельствует о хорошей концентрации, внимательность к мелочам и умение замечать детали там, где большинство не видят.



Машина с включенными фарами / Фото Jagran Josh

Какая головоломка под силу не всем?

Головоломка заключается в том, чтобы передвинуть четыре спички, чтобы получить три квадрата из начальной конструкции из двух квадратов, говорится на Genius Puzzles. Решение хоть и кажется легким, но с первого раза эту головоломку решают единицы.

Какая еще есть интересная головоломка?