Его глаза и язык покорили жюри: 6-летний мопс стал "самой уродливой собакой в мире"

В США определили победительницу юбилейного конкурса World's Ugliest Dog, который в этом году состоялся уже в пятидесятый раз. Главный титул получила 6-летняя мопсиха Джинни Лу, которая особенно запомнилась большими глазами, морщинистой мордочкой и языком, постоянно свисающим вбок.

Для Джинни Лу это было уже четвертое участие в конкурсе, а в прошлом году она заняла второе место. На этот раз победа принесла ей и ее владелице Мишель Грейди 5 тысяч долларов, поездку в Нью-Йорк и возможность появиться в шоу NBC "Today".

Джинни Лу спасли из Южной Кореи

История победительницы гораздо интереснее, чем ее необычная внешность. Джинни Лу спасли из горных районов Южной Кореи, где она жила в деревянной коробке в очень холодных условиях.

Впоследствии собаку вывезли в США с помощью организаций Pug Rescue of Korea, Pug Hotel и Senior Pug Sanctuary.

Примерно четыре года назад Джинни Лу усыновила Мишель Грейди, и теперь они живут в Калифорнии. Джинни Лу уже не просто домашняя любимица. Она также участвует в мероприятиях в качестве собаки-посла спасения и посещает школы и дома престарелых.

Интересно, что американский Vogue во второй раз провел конкурс The Dogue Competition, в котором выбрал самую фотогеничную собаку 2026 года. Победу одержал итальянский хорт Сер Спад, а его фото украсило цифровую обложку специального выпуска Dogue.

Джинни Лу и ее хозяйка / Will Bucquoy

Что еще вошло в тройку

Второе место в этом году занял Пинки – альбинос-метис чихуахуа и померанского шпица. Он получил 3 тысячи долларов.

Третьим стал Отто – метис чихуахуа с двусторонней расщелиной губы и неба, за что получил 2 тысячи долларов.

Впрочем, организаторы подчеркивают, что конкурс преследует не только развлекательную цель. World's Ugliest Dog призван привлекать внимание к собакам из приютов и демонстрировать, что необычная внешность не мешает животному быть любимым домашним компаньоном.

В этом году конкурс стал особенным еще и из-за юбилея – ему исполнилось 50 лет.