Для Джинні Лу це була вже четверта участь у конкурсі, а торік вона посіла друге місце. Цього разу перемога принесла їй та її власниці Мішель Грейді 5 тисяч доларів, поїздку до Нью-Йорка та можливість з'явитися на шоу NBC "Today".

Джинні Лу врятували з Південної Кореї

Історія переможниці значно цікавіша за її незвичайну зовнішність. Джинні Лу врятували з гірських районів Південної Кореї, де вона жила в дерев'яній коробці за дуже холодних умов.

Згодом собаку вивезли до США з допомогою організацій Pug Rescue of Korea та Pug Hotel, Senior Pug Sanctuary.

Приблизно чотири роки тому Джинні Лу усиновила Мішель Грейді, і тепер вони живуть у Каліфорнії. Джинні Лу вже не просто домашня улюблениця. Вона також бере участь у заходах як собака-амбасадор порятунку та відвідує школи й заклади для людей похилого віку.

Цікаво, що американський Vogue вдруге провів конкурс The Dogue Competition, у якому обрав найфотогенічнішого собаку 2026 року. Перемогу здобув італійський хорт Сер Спад, а його фото прикрасило цифрову обкладинку спеціального випуску Dogue.

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Джинні Лу та її хазяйка / Will Bucquoy

Хто ще потрапив до трійки

Друге місце цього року посів Пінкі – альбінос-метис чихуахуа та померанського шпіца. Він отримав 3 тисячі доларів.

Третім став Отто – метис чихуахуа з двобічною розщілиною губи та піднебіння, за що отримав 2 тисячі доларів.

Втім, організатори наголошують, що конкурс має не лише розважальну мету. World's Ugliest Dog покликаний привертати увагу до собак із притулків та демонструвати, що незвичайна зовнішність не заважає тварині бути улюбленим домашнім компаньйоном.

Цьогорічний конкурс став особливим ще й через ювілей – йому виповнилося 50 років.