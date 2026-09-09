Солнечные панели уступают место: забытая технология снова возвращается

Использование солнечной энергии для обеспечения дома электроэнергией уже давно не является новой технологией. В то же время из-за большого количества предложений на рынке потребителям бывает сложно определиться с оптимальным вариантом.

В частности, из-за схожего внешнего вида люди часто путают солнечные коллекторы с фотоэлектрическими панелями. Об основных различиях между этими системами и о том, в каких случаях стоит выбирать каждую из них, рассказало издание KB.pl.

Почему нужны солнечные коллекторы

Основная задача солнечного коллектора – преобразовывать солнечную энергию в тепло. Наиболее эффективно такие системы работают в теплое время года, когда солнечного света много.

Нагретая жидкость циркулирует по системе и передает тепло воде в специальном накопительном баке. Полученное тепло можно использовать для горячего водоснабжения, обогрева бассейна или в качестве дополнительного источника тепла для дома.

Солнечные коллекторы / Фото GettyImages

При благоприятных условиях солнечные коллекторы могут обеспечивать около 60% годовой потребности в горячей воде.

Какую функцию выполняют фотоэлектрические панели

Фотоэлектрические панели работают по другому принципу – они преобразуют солнечный свет в электроэнергию. Ее можно использовать для питания бытовой техники, освещения, отопления, нагрева воды или работы теплового насоса.

Излишек выработанной электроэнергии можно хранить в аккумуляторах или передавать в электросеть.

Фотоэлектрические панели / Фото Unsplash

Таким образом, фотоэлектрическая система является более универсальным решением. В то же время ее эффективность зависит от количества солнечного света, а производство и хранение электроэнергии предполагают дополнительные расходы.

Какую систему выбрать для дома

Если основная потребность заключается именно в нагреве воды, солнечные коллекторы могут быть более простым и дешевым решением. Если же нужно обеспечить дом электроэнергией и питать ею различные приборы, более универсальным вариантом будет фотоэлектрическая система.

Более того, солнечные коллекторы и фотоэлектрические панели могут дополнять друг друга. Например, коллекторы могут нагревать воду летом, тогда как фотоэлектрические панели будут обеспечивать дом электроэнергией и питать тепловой насос в остальные времена года.