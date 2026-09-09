Зокрема, через схожий зовнішній вигляд люди часто плутають сонячні колектори з фотоелектричними панелями. Про головні відмінності між цими системами та те, у яких випадках варто обирати кожну з них, розповіло видання KB.pl.

Для чого потрібні сонячні колектори

Основне завдання сонячного колектора – перетворювати сонячну енергію на тепло. Найбільш ефективно такі системи працюють у теплу пору року, коли сонячного світла багато.

Нагріта рідина циркулює системою та передає тепло воді у спеціальному накопичувальному баку. Отримане тепло можна використовувати для гарячого водопостачання, опалення басейну або як додаткове джерело тепла для будинку.

Сонячні колектори / Фото GettyImages

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За сприятливих умов сонячні колектори можуть забезпечувати близько 60% річної потреби в гарячій воді.

Яку функцію виконують фотоелектричні панелі

Фотоелектричні панелі працюють за іншим принципом – вони перетворюють сонячне світло на електроенергію. Її можна використовувати для живлення побутової техніки, освітлення, опалення, нагрівання води чи роботи теплового насоса.

Надлишок виробленої електроенергії можна зберігати в акумуляторах або передавати в електромережу.

Фотоелектричні панелі / Фото Unsplash

Таким чином, фотоелектрична система є більш універсальним рішенням. Водночас її ефективність залежить від кількості сонячного світла, а виробництво та зберігання електроенергії передбачають додаткові витрати.

Яку систему обрати для будинку

Якщо основна потреба полягає саме в нагріванні води, сонячні колектори можуть бути простішим і дешевшим рішенням. Якщо ж потрібно забезпечити будинок електроенергією та живити нею різні прилади, більш універсальним варіантом буде фотоелектрична система.

Ба більше, сонячні колектори та фотоелектричні панелі можуть доповнювати одна одну. Наприклад, колектори можуть нагрівати воду влітку, тоді як фотоелектричні панелі забезпечуватимуть будинок електроенергією та живитимуть тепловий насос в інші пори року.