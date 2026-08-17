Если его не соблюдать, солнечные панели могут представлять опасность: что такое "правило 33%"

Солнечные панели помогают вырабатывать электроэнергию и могут снизить расходы на электричество. Однако установить их на крыше по принципу "чем больше, тем лучше" не получится, ведь существует так называемое "правило 33%".

Как пишет BGR, оно предусматривает необходимость оставлять на крыше достаточно свободного пространства для передвижения спасателей в случае пожара. Это также позволяет обеспечить доступ к отдельным участкам крыши и создать условия для ее вентиляции.

Как работает "правило 33%"

"Правило 33%" важно и при проектировании конструкции. Оно помогает сохранить целостность крыши и правильно распределить нагрузку от установленных панелей. Кроме того, такое расположение может способствовать оптимизации процесса монтажа.

В то же время превышение этого порогового значения само по себе не означает, что система не сможет вырабатывать больше электроэнергии. Однако энергетические компании могут устанавливать ограничения на количество электроэнергии, которое способна вырабатывать подключенная к сети система.

Солнечные панели / Фото Unsplash

Есть еще одно похожее правило, что используют при проектировании солнечных систем. Оно касается соотношения мощности солнечных панелей и инвертора – технически речь идет о показателе 133%.

Это правило определяет, насколько номинальная мощность солнечной батареи может превышать мощность инвертора. Причина в том, что панели редко работают на максимальной мощности или с максимальным КПД.

Например, инвертор мощностью 5 киловатт обычно может работать с солнечной батареей номинальной мощностью от 6 до 7 киловатт. Эта версия "правила 33%" напрямую не связана с размещением панелей на крыше. Она нужна прежде всего для того, чтобы при проектировании подобрать подходящий инвертор для конкретной солнечной системы.

Что такое "правило 20%"

При установке солнечных панелей также учитывают так называемое "правило 20%". Оно служит ориентиром для расчета необходимого размера системы.

Существует также "правило 20%" для солнечных панелей / Фото Unsplash

Согласно этому подходу, желательно, чтобы система могла вырабатывать примерно на 20% больше электроэнергии, чем среднемесячное потребление. Это должно компенсировать потери, а также учитывать периоды, когда потребление может превышать средний показатель.

Эти дополнительные 20% также учитывают другие условия, которые могут снижать эффективность генерации солнечной батареи.