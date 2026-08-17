Як пише BGR, воно передбачає необхідність залишати на даху достатньо вільного простору для пересування рятувальників у разі пожежі. Це також дає змогу забезпечити доступ до окремих ділянок даху та створити умови для його вентиляції.

Як працює "правило 33%"

"Правило 33%" важливе і під час планування конструкції. Воно допомагає зберегти цілісність даху та правильно розподілити навантаження від встановлених панелей. Крім того, таке розташування може сприяти оптимізації процесу монтажу.

Водночас перевищення цього порогового значення саме по собі не означає, що система не зможе виробляти більше електроенергії. Однак енергетичні компанії можуть встановлювати обмеження на кількість електроенергії, яку здатна виробляти підключена до мережі система.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сонячні панелі / Фото Unsplash

Є ще одне схоже правило, яке використовують під час проєктування сонячних систем. Воно стосується співвідношення потужності сонячних панелей та інвертора – технічно йдеться про показник 133%.

Це правило визначає, наскільки більшою може бути номінальна потужність сонячної батареї порівняно з потужністю інвертора. Причина в тому, що панелі рідко працюють на максимальній потужності або з найвищим ККД.

Наприклад, інвертор потужністю 5 кіловат зазвичай може працювати із сонячною батареєю номінальною потужністю від 6 до 7 кіловат. Ця версія "правила 33%" безпосередньо не пов'язана з розміщенням панелей на даху. Вона потрібна передусім для того, щоб під час проєктування визначити відповідний інвертор для конкретної сонячної системи.

Що таке "правило 20%"

Під час встановлення сонячних панелей також враховують так зване "правило 20%". Воно є орієнтиром для розрахунку необхідного розміру системи.

Існує також "правило 20%" для сонячних панелей / Фото Unsplash

Згідно з цим підходом, бажано, щоб система могла виробляти приблизно на 20% більше електроенергії, ніж середньомісячне споживання. Це має компенсувати витрати, а також врахувати періоди, коли споживання може бути вищим за середній показник.

Ці додаткові 20% також враховують інші умови, які можуть зменшувати ефективність генерації сонячної батареї.