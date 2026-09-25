Первая женщина-водитель в краине и заядлая кондитерка: такую Соломию Крушельницкую вы себе не представляли

Ее имя ассоциируется прежде всего с большими оперными сценами, овациями и триумфом "Мадам Баттерфляй". Однако за пределами сцены у Соломии Крушельницкой было немало увлечений, которые сегодня могли бы удивить даже тех, кто хорошо знает ее биографию.

Она сама водила машину, занималась спортом, фотографировала, много путешествовала и увлекалась кулинарией. А в ее записнике сохранились десятки рецептов тортов, пирожных, пончиков, нуги и другой выпечки, пишет 24 Канал.

Сама садилась за руль автомобиля

В начале XX века автомобиль оставался скорее роскошью и новинкой, чем привычным средством передвижения. Для женщины, которая самостоятельно управляла машиной, это было еще более необычно.

Соломия Крушельницкая не просто интересовалась автомобилями, а сама садилась за руль. Ее называют одной из первых украинок, освоивших вождение, а некоторые источники – первой украинкой-водителем.

Свой первый автомобиль певица приобрела в Виареджо после замужества с итальянским адвокатом Чезаре Риччони. Точная марка машины достоверно не установлена: исследователи предполагают, что это мог быть Ford, Benz или Fiat.

Автомобиль был для Крушельницкой не просто предметом престижа. В 1930-х годах она путешествовала по Европе со своей подругой Негритой Кано де Пьяццини, причем за рулем, по ее воспоминаниям, была сама Соломия.

Имела целую коллекцию кулинарных рецептов

Пожалуй, самая неожиданная сторона Крушельницкой – ее любовь к кулинарии. В музее Соломии Крушельницкой хранятся ее кулинарные записи, а значительная часть рецептов касается именно сладкой выпечки.

В записной книжке есть рецепты разнообразных тортов, пирожных, пончиков, бабок, пасок, штруделей, пляцков, медовиков, булочек, сырников и бизе. Есть даже несколько вариантов кремов и начинок для тортов.

Отдельное место занимают рецепты нугата. Среди них – варианты с орехами и различными добавками.

На Рождество, согласно музейным материалам, Крушельницкая готовила нуга из белков, меда и измельченных орехов. Интересно, что исследователи кулинарного наследия Крушельницкой отмечают: ее записная книжка не похожа на современную кулинарную книгу с четкими пошаговыми инструкциями. Многие рецепты записаны коротко, без точных пропорций, поэтому разобраться в них могла только опытная хозяйка.

Кулинария для певицы была частью домашней жизни. Когда она приезжала к семье во Львов или отдыхала в Карпатах, могла заниматься хозяйством и готовить вкусности для родных и друзей. В воспоминаниях о Крушельницкой также упоминается ее домашняя выпечка.

Она могла угощать гостей пирожками и варениками, а в Италии устраивала музыкальные вечера, на которых пела украинские песни и готовила украинские блюда. В ее архиве действительно осталось целое гастрономическое наследие.

Занималась спортом и следила за собой

Активный образ жизни Крушельницкой тоже был частью ее повседневности. Певица ежедневно делала гимнастику, играла в теннис, ездила на велосипеде, плавала и хорошо чувствовала себя в седле.

Для человека с таким насыщенным гастрольным графиком это было не менее важно, чем вокальные тренировки.

Крушельницкая много путешествовала, фотографировала интересные места и в целом вела довольно активную жизнь. Ее современники вспоминали певицу как высокую, красивую и всегда нарядную женщину.

Она уделяла много внимания внешнему виду и физической форме.

Ее голос покорил лучшие сцены мира

За свою карьеру она выступала в Милане, Неаполе, Риме, Париже, Буэнос-Айресе, Варшаве, Кракове, Одессе, Барселоне, Монте-Карло и многих других городах. Ее репертуар насчитывал более 60 оперных партий.

Особое место в ее биографии занимает "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. После неудачной премьеры в миланском театре "Ла Скала" опера обрела новую жизнь во время постановки в Брешии в 1904 году, где Крушельницкая исполнила главную партию.

Именно это выступление стало одним из самых известных эпизодов ее карьеры.

Переехала в Италию, но не забывала об Украине

В 1910 году Крушельницкая вышла замуж за Чезаре Риччони – итальянского адвоката и мэра Виареджо. Супруги поселились в Италии, где певица продолжала выступать и много путешествовать.

Но Украина оставалась важной частью ее жизни. Она регулярно приезжала на Галичину, поддерживала украинскую культуру и популяризировала украинские песни во время своих концертов за рубежом.

В 1939 году Крушельницкая приехала во Львов, а начало Второй мировой войны фактически не позволило ей вернуться в Италию.

После прихода советской власти ее львовский дом национализировали, оставив певице квартиру. Несмотря на сложные обстоятельства, она продолжала работать и преподавала сольное пение во Львовской консерватории.

В 1952 году Соломия Крушельницкая скончалась во Львове. Ее похоронили на Лычаковском кладбище рядом с могилой Ивана Франко.