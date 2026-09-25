Она сама водила машину, занималась спортом, фотографировала, много путешествовала и увлекалась кулинарией. А в ее записнике сохранились десятки рецептов тортов, пирожных, пончиков, нуги и другой выпечки, пишет 24 Канал.

Сама садилась за руль автомобиля

В начале XX века автомобиль оставался скорее роскошью и новинкой, чем привычным средством передвижения. Для женщины, которая самостоятельно управляла машиной, это было еще более необычно.

Соломия Крушельницкая не просто интересовалась автомобилями, а сама садилась за руль. Ее называют одной из первых украинок, освоивших вождение, а некоторые источники – первой украинкой-водителем.

Свой первый автомобиль певица приобрела в Виареджо после замужества с итальянским адвокатом Чезаре Риччони. Точная марка машины достоверно не установлена: исследователи предполагают, что это мог быть Ford, Benz или Fiat.

Автомобиль был для Крушельницкой не просто предметом престижа. В 1930-х годах она путешествовала по Европе со своей подругой Негритой Кано де Пьяццини, причем за рулем, по ее воспоминаниям, была сама Соломия.

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Имела целую коллекцию кулинарных рецептов

Пожалуй, самая неожиданная сторона Крушельницкой – ее любовь к кулинарии. В музее Соломии Крушельницкой хранятся ее кулинарные записи, а значительная часть рецептов касается именно сладкой выпечки.

В записной книжке есть рецепты разнообразных тортов, пирожных, пончиков, бабок, пасок, штруделей, пляцков, медовиков, булочек, сырников и бизе. Есть даже несколько вариантов кремов и начинок для тортов.

Отдельное место занимают рецепты нугата. Среди них – варианты с орехами и различными добавками.

На Рождество, согласно музейным материалам, Крушельницкая готовила нуга из белков, меда и измельченных орехов. Интересно, что исследователи кулинарного наследия Крушельницкой отмечают: ее записная книжка не похожа на современную кулинарную книгу с четкими пошаговыми инструкциями. Многие рецепты записаны коротко, без точных пропорций, поэтому разобраться в них могла только опытная хозяйка.

Кулинария для певицы была частью домашней жизни. Когда она приезжала к семье во Львов или отдыхала в Карпатах, могла заниматься хозяйством и готовить вкусности для родных и друзей. В воспоминаниях о Крушельницкой также упоминается ее домашняя выпечка.

Она могла угощать гостей пирожками и варениками, а в Италии устраивала музыкальные вечера, на которых пела украинские песни и готовила украинские блюда. В ее архиве действительно осталось целое гастрономическое наследие.

Занималась спортом и следила за собой

Активный образ жизни Крушельницкой тоже был частью ее повседневности. Певица ежедневно делала гимнастику, играла в теннис, ездила на велосипеде, плавала и хорошо чувствовала себя в седле.

Для человека с таким насыщенным гастрольным графиком это было не менее важно, чем вокальные тренировки.

Крушельницкая много путешествовала, фотографировала интересные места и в целом вела довольно активную жизнь. Ее современники вспоминали певицу как высокую, красивую и всегда нарядную женщину.

Она уделяла много внимания внешнему виду и физической форме.

Ее голос покорил лучшие сцены мира

За свою карьеру она выступала в Милане, Неаполе, Риме, Париже, Буэнос-Айресе, Варшаве, Кракове, Одессе, Барселоне, Монте-Карло и многих других городах. Ее репертуар насчитывал более 60 оперных партий.

Особое место в ее биографии занимает "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. После неудачной премьеры в миланском театре "Ла Скала" опера обрела новую жизнь во время постановки в Брешии в 1904 году, где Крушельницкая исполнила главную партию.

Именно это выступление стало одним из самых известных эпизодов ее карьеры.

Переехала в Италию, но не забывала об Украине

В 1910 году Крушельницкая вышла замуж за Чезаре Риччони – итальянского адвоката и мэра Виареджо. Супруги поселились в Италии, где певица продолжала выступать и много путешествовать.

Но Украина оставалась важной частью ее жизни. Она регулярно приезжала на Галичину, поддерживала украинскую культуру и популяризировала украинские песни во время своих концертов за рубежом.

В 1939 году Крушельницкая приехала во Львов, а начало Второй мировой войны фактически не позволило ей вернуться в Италию.

После прихода советской власти ее львовский дом национализировали, оставив певице квартиру. Несмотря на сложные обстоятельства, она продолжала работать и преподавала сольное пение во Львовской консерватории.

В 1952 году Соломия Крушельницкая скончалась во Львове. Ее похоронили на Лычаковском кладбище рядом с могилой Ивана Франко.