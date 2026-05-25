Больше похожи на монстров, чем на зверей: почему в Средневековье так странно рисовали животных

На средневековых иллюстрациях реальные животные нередко превращались в чудаковатых гибридов с жутким или забавным видом. За этими причудливыми образами стояли не художественные ошибки, а особенности представлений о мире в тогдашней Европе.

О том, почему животные на средневековых картинах были такими причудливыми, пишет Open Culture.

Как изображали животных на средневековых картинах?

На многочисленных средневековых картинах и миниатюрах можно увидеть удивительных существ – причудливых гибридов животных. При этом многие из них, вероятно, сперва задумывались как вполне обычные изображения реальных животных.

В видео от Curious Archive собрана целая коллекция средневековых "странных" созданий. Там можно найти морских черепах с шипами, тигров без характерных полос, бегемотов со спинными плавниками, слонов с крепостями на спинах, гиен, похожих на хищных коров, страусов, которые якобы поедают железные подковы, и скорпионов с мордами, похожими на млекопитающих.

Почему животных изображали странными?

Подобные неточности возникали из-за того, что в средневековой Европе художники редко имели возможность увидеть экзотических животных собственными глазами. Даже для художников, которые имели доступ к королевскому двору.

Поэтому они часто полагались на предания или на "Бестиарии" – популярные сборники, сочетающие описания природы с моральными и религиозными поучениями и рассказами о необычных и даже жутких существах.

Как и во многих других аспектах жизни до эпохи Просвещения, граница между действительностью и вымыслом тогда была довольно размытой. Например, львов – животных, которые давно исчезли с этих территорий – часто ассоциировался с Иисусом Христом.

Как рисовали льва в Средневековье / Изображение из "Абердинского Бестиария"

Из-за этого, как пишет Джейн Александер из Mental Floss, символическое значение львов было для художников не менее важным, чем их настоящий вид. К тому же, средневековые художники вообще не ставили реализм в центр своего творчества.