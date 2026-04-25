Секретный объект СССР: для чего возле Чернобыля возвели 150-метровую "Дугу"

В Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор возвышается один из самых загадочных военных объектов времен СССР - радиолокационная станция "Дуга". Гигантская конструкция высотой около 150 метров и почти 500 метров в длину была возведена в 1972 – 1976 годах.

Ее создали как часть советской системы раннего предупреждения о ядерном ударе, рассказывает украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Смотрите также Почему взорвалась ЧАЭС: что стало причиной Чернобыльской катастрофы и при чем здесь советский реактор

Для чего построили станцию "Дуга"?

Как рассказал историк, станция должна была фиксировать запуски межконтинентальных ракет из США. Комплексы, расположенные на Черниговщине вблизи Любеча, посылали сигналы, а чернобыльская "Дуга" принимала их и должна была предупредить советское руководство о возможной атаке.

Радиолокационная станция "Дуга"

Алферов отметил, что несмотря на популярный миф, объект не использовался для глушения западных радиостанций, таких как "Голос Америки" или "Радио Свобода". Его истинное назначение было связано именно с противоракетной обороной.

Работу комплекса остановила катастрофа на ЧАЭС. Уже 27 апреля 1986 года, на следующий день после взрыва реактора, станция прекратила функционировать.

Ну, собственно говорят, что он и так функционировал в такой условной стадии, еще экспериментальной,

– отметил историк.

"Дуга" прекратила функционировать 27 апреля 1986 года

Алферов также рассказал, что "Дугу" построили недалеко от Чернобыльской АЭС не случайно. Все потому, что для работы такого гигантского комплекса нужны были колоссальные объемы электроэнергии.

Аналогов такой конструкции в мире не осталось, а сама "Дуга", как отмечает историк, уцелела в значительной степени потому, что расположена в зоне отчуждения.

Какие два городка создали для делать станции "Дуга"?

Как сообщает Ukraїner, для работы комплекса неподалеку создали два военных городка – Чернобыль-2 и Любеч-1, которые разделяли около 60 километров.

В Чернобыле-2 было жилье для семей военных, задействованных на объекте, отель на 300 мест и общежитие, рассчитанное на 600 человек. Также там действовали школа, детский сад, магазин и тому подобное. Именно Чернобыль-2 принимал сигналы, поступавшие из Любеча-1.

В то же время Любеч-1 имел скромную инфраструктуру, в городке располагалась военная часть, которая была подчинена Чернобылю-2. Его главным назначением было обеспечение работы "Дуги": персонал занимался эксплуатацией системы, ее техническим обслуживанием и охраной.

Как и сама станция, Любеч-1 был засекреченным объектом – посторонним доступ туда был запрещен. Для гражданских его представляли как обычную воинскую часть, а на официальных картах нередко маскировали под пионерский лагерь или базу отдыха, скрывая его истинное назначение.

Какова причина аварии на Чернобыльской АЭС?

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая изменила ход истории. Катастрофа началась во время неудачного эксперимента на четвертом энергоблоке.

В 01:23 прогремел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ.

Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории ядерной энергетики. Ее последствия ощутили не только в Украине, но и далеко за ее пределами.