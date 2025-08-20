Украинское метро может скрывать немало тайн. В частности, каждая станция в Киеве имеет свою историю, которая точно может заинтересовать.

Например, предполагают, что со станции "Вокзальная" есть секретный тоннель, который ведет прямо к Правительственному кварталу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о станции метро "Вокзальная"?

Это часть красной ветки метро столицы. Эту станцию открыли 6 ноября 1960 года. Это была конечная остановка первой очереди Киевского метрополитена. Почти сразу после открытия появились слухи о секретных тоннелях.

В то же время стоит заметить, что строить эту станцию было совсем непросто. Сложность заключалась в том, что строительство продолжалось фактически под железнодорожными путями. Это было нужно для удобства: чтобы пассажиры могли с вокзала сразу спуститься в метро.

Станция метро "Вокзальная": смотрите видео

Важным также было сделать "Вокзальную" просторной, ведь здесь очень много людей. Это единственная станция метро столицы, где ежедневно проходит более 100 тысяч человек. Иногда трафик вдвое больше.

Однако слухи о секретном тоннеле к правительственным объектам никто не подтвердил, поэтому пока нельзя сказать, правда ли это, или просто выдумка.

К слову, станцию "Львовские ворота" на красной ветке метро Киева начали строить после обретения независимости Украины в 1991 году, но строительство остановили из-за отсутствия финансирования.