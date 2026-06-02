Танец с иконами: в Польше более 300 лет существует необычный кашубский обряд

В польском регионе Кашубия (границы Поморского воеводства) уже более 3 веков сохраняется необычный религиозный обряд, который напоминает танец с иконами. Впрочем он называется поклона феретронов – когда паломники выполняют сложные движения с большими переносными иконами.

Что означает традиционный танец феретронов в Польше и почему для многих он может казаться необычным, говорится в проекте Poklon Feretronow.

Как возник ритуальный танец

Отмечается, что слово "феретрон" означает специальную раму с религиозным образом, которую несут несколько человек. Еще во время паломничеств к Кальварии (латинское название Голгофы) в Вейгерово, духовная столица Кашубии, участники не просто переносят святыни, а осуществляют серию синхронных поклонов и оборотов.

Напоминаем! Традиция берет начало с 18 века. И сначала феретроны использовали только для переноса священных образов во время религиозных процессий. А уже потом те, кто несли феретроны, начали выполнять с ними символические движения.

Это напоминает своеобразную хореографию, ведь иконы раскачиваются, наклоняются и будто "танцуют" в воздухе. А основой ритуала является крест и поклон, однако каждый год разные группы носителей святых образов отрабатывают еще и собственные движения.

Как выполняют танец феретронов: смотрите видео

И несмотря на то, что этот обычай называют поклоном или танцем, его участники отмечают, что это прежде всего акт уважения и молитвы. А исследователи добавляют, что поклон является не только религиозной практикой, но и символом кашубской идентичности.

Поэтому в 2024 году его официально внесли в Национальный список нематериального культурного наследия Польши.

Какие существуют самые странные ритуалы в истории

В разные эпохи люди создавали ритуалы, которые должны были помочь наладить связь с богами, и некоторые из них кажутся сегодня странными и жуткими.

Поэтому среди таких обычаев стоит упомянуть церемонию кровопускания у племени майя. Они считали шаг ценной жертвой для богов. Поэтому короли и королевы даже прокалывали себе языки для этого обычая.

В то же время не менее шокирующими были обычаи у ацтеков, которые приносили человеческие жертвоприношения. А кельты верили, что душа человека содержится в голове, поэтому хранили головы врагов как трофеи.

В перечень самых странных ритуалов также входят скифские обряды с конопляным дымом, мучительные инициации с муравьями-пулеметчиками в Амазонии и японская практика самоуничтожения буддийских монахов.