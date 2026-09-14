Тесла нашел "любовь всей своей жизни" среди животных: в кого был "влюблен" изобретатель

Николу Теслу часто вспоминают как гениального изобретателя, опередившего свое время. Однако в личной жизни у него была одна особенно странная история, связанная не с человеком, а с голубкой, которую он однажды встретил в Нью-Йорке.

Птица настолько привязалась к изобретателю, что Тесла начал регулярно заботиться о ней. Впоследствии он рассказывал об этой голубке такими словами, что эта история стала одной из самых известных загадочных подробностей его биографии, пишет ICR Canada.

Голуби были для Теслы особенными

Никола Тесла жил в нью-йоркских отелях и на протяжении многих лет кормил голубей. Он даже специально оставлял для них открытым окно своего номера, а некоторых птиц приносил в комнату, когда они были ранены или нуждались в помощи.

Однажды, по словам самого Теслы, к нему прилетела белая голубка с коричневыми пятнами на крыльях. Изобретатель настолько привязался к ней, что говорил о птице как о существе, имевшем для него особое значение.

В книге "Мои изобретения" Тесла описывал один из самых необычных эпизодов своей жизни. Он утверждал, что голубка прилетала к нему, когда он звал ее, а ее появление дарило ему чувство покоя.

Особенно известны стали его слова о том, что он любил эту голубку так, как мужчина любит женщину, и что она любила его.

По словам изобретателя, однажды птица прилетела к нему, когда он был уже очень слаб. Тесла описывал, что в этот момент из его глаз словно исходил яркий свет, и именно тогда он понял, что голубка умирает.

Тесла говорил, что потерял "свет своей жизни"

После смерти голубки изобретатель переживал ее гибель чрезвычайно тяжело. Он говорил, что вместе с ней исчезло что-то важное для него самого.

Тесла никогда не женился и не имел известных длительных романтических отношений. Он объяснял, что посвятил свою жизнь изобретениям и научной работе, а потому история о его привязанности к голубям особенно запомнилась биографам.

Впрочем, называть это буквально романтической любовью к птице не совсем корректно. Известно лишь то, что сам Тесла описывал свою связь с голубкой чрезвычайно эмоционально, а ее смерть действительно произвела на него сильное впечатление.

Для изобретателя, всю жизнь работавшего с электричеством, магнетизмом и машинами, эта история выглядит почти сюрреалистично. Но именно Тесла оставил нам ее описание, поэтому обычная нью-йоркская голубка стала одной из самых необычных "любовных историй" в биографии знаменитого изобретателя.