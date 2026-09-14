Птах настільки прив'язався до винахідника, що Тесла почав регулярно піклуватися про нього. Згодом він розповідав про голубку такими словами, що ця історія стала однією з найвідоміших загадкових деталей його біографії, пише ICR Canada.

Голуби були для Тесли особливими

Нікола Тесла жив у нью-йоркських готелях і протягом багатьох років годував голубів. Він навіть спеціально залишав для них відчиненим вікно свого номера, а деяких птахів приносив до кімнати, коли вони були поранені або потребували допомоги.

Одного разу, за словами самого Тесли, до нього прилетіла біла голубка з коричневими плямами на крилах. Винахідник настільки прив'язався до неї, що говорив про птаха як про істоту, яка мала для нього особливе значення.

У книзі "Мої винаходи" Тесла описував один із найбільш незвичних епізодів свого життя. Він стверджував, що голубка приходила до нього, коли він кликав її, а її поява приносила йому відчуття спокою.

Особливо відомими стали його слова про те, що він любив цю голубку так, як чоловік любить жінку, і що вона любила його.

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За словами винахідника, одного разу птах прилетів до нього, коли був уже дуже слабким. Тесла описував, що в цей момент із його очей ніби виходило яскраве світло, і саме тоді він зрозумів, що голубка помирає.

Тесла казав, що втратив "світло свого життя"

Після смерті голубки винахідник переживав її загибель надзвичайно важко. Він говорив, що разом із нею зникло щось важливе для нього самого.

Тесла ніколи не одружувався і не мав відомих тривалих романтичних стосунків. Він пояснював, що присвятив своє життя винаходам і науковій роботі, а тому історія про його прихильність до голубів особливо запам'яталася біографам.

Втім, називати це буквально романтичним коханням до птаха не зовсім коректно. Відомо лише те, що сам Тесла описував свій зв'язок із голубкою надзвичайно емоційно, а її смерть справді справила на нього сильне враження.

Для винахідника, який усе життя працював із електрикою, магнетизмом і машинами, ця історія виглядає майже сюрреалістично. Але саме Тесла залишив нам її опис, завдяки чому звичайна нью-йоркська голубка стала однією з найбільш незвичних "любовних історій" у біографії знаменитого винахідника.