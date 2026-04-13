Який легендарний проєкт мав втілити Нікола Тесла та як це могло змінити світ, йдеться на сайті Tesla Science Center.
Читайте також Вклали мільярд доларів і створили справжній феномен: як з'явився TikTok і чому він затягує всіх
Яким мав бути проєкт Ніколи Тесли, що мав змінити світ?
Нікола Тесла у 1901 році придбав понад 80 гектарів землі на Лонг-Айленді. Саме це місце стало головною експериментальною базою науковця – "Ворденкліф".
Ідея Тесли полягала в тому, щоб використати землю як гігантський провідник. І його концепція бездротової системи передбачала передачу сигналів та електрики через поверхню планети та атмосферу.
До вежі Ворденкліфу перші свої ідеї щодо цього науковець перевіряв під час масштабних експериментів у Колорадо-Спрінгс, де досліджував можливість передавати електрику на великі відстані.
- Загалом відомо, що для реалізації вежі Ворденкліфу було залучено відому архітектурну фірму McKim, Mead & White, а саму лабораторію спроєктував архітектор Стенфорд Вайт. Центральним елементом стала вежа заввишки майже 57 метрів.
- Відбувалася реалізація цього проєкту за сприяння Джеймса Вордена, а профінансував будівництво фінансист Джон Морган. Відбувалося це все впродовж 1901 – 1902 років.
- Однак вже у 1903 році амбітна ідея почала руйнуватися, адже через борги кредитори компанії Westinghouse Electric конфіскували обладнання, а сам Ворден подав до суду через несплачені податки.
- До 1906 року експлуатація вежі була практично припинена, а у 1917 році – знесено.
Цікаво! Вежа "Ворденкліф" є першим прототипом сучасних радіовеж. Експерименти Тесли довели, що передавати радіосигнал можна на великі відстані.
Що трапилося з базою Тесли?
Попри те, що вежу було знесено, територія бази досі залишалася. У 1939 році її викупила компанія Peerless Photo, яка займалася виробництвом фотоплівки, пишуть в APS.
Згодом об'єкт перейшов до Agfa-Gevaert (підрозділ Bayer), але у 1987 році виробництво остаточно зупинили, а територія занепала.
За понад 20 років інтернет-кампанія, ініційована карикатуристом Метт Інман та командою Tesla Science Center at Wardenclyffe, зібрала понад 1,3 мільйона доларів й викупили частину території разом із фундаментом легендарної вежі.
Про що розповідав Річард Фейнмен і чому це звучало як фантастика?
Річард Фейнман ще у 1959 році припустив, що люди зможуть працювати з матерією на рівні атомів і стискати величезні обсяги інформації у мікроскопічному просторі. Але саме ці думки згодом стали основою розвитку нанотехнологій.
Зокрема учений розповідав, що закони фізики не забороняють тому, щоб цілу енциклопедію вмістити на головці шпильки. Річ у тім, що просто таких технологій ще немає. Таким чином, межі існують не в природі, а в можливостях.
Фейнман навіть запропонував винагороди по 1 000 доларів для тих, хто зможе зменшити сторінку книги у 25 тисяч разів та створити крихітний електродвигун. Відтак один з них вдалося реалізувати за короткий час, а інший – лише через десятиліття.