Даже Тейлор Свифт и Мадонна остались позади: у какой группы больше всего первых мест в чартах

Есть музыкальные группы, которые годами остаются на вершине хит-парадов, но один коллектив сумел установить рекорд, до которого другим исполнителям пока далеко. По количеству первых мест в чартах он опережает даже Тейлор Свифт, Майкла Джексона и Мадонну.

Кто именно установил этот рекорд и сколько раз его композиции и альбомы занимали первые места, рассказывает Parade.

Какая группа чаще всего занимала первую строчку в чартах

По данным Billboard, по состоянию на 18 июля 2026 года именно The Beatles имеют наибольшее суммарное количество первых мест в двух главных чартах издания – Billboard Hot 100 и Billboard 200.

По этому показателю легендарная группа опередила таких икон хит-парадов, как Майкл Джексон, Мадонна и Пола Маккартни с его группой "Wings".

The Beatles образовались в Ливерпуле в 1960 году. За свою историю у группы было 20 хитов, занявших первое место в Billboard Hot 100, а еще 19 альбомов возглавили Billboard 200.

Группа The Beatles / Архивное фото

В список альбомов, поднимавшихся на первое место, вошли релизы от "Meet the Beatles!" до "Anthology 3". Последний альбом вышел в 1996 году и стал сборником записей, сделанных в разные периоды творчества группы – от первых сессий для "The White Album" до работы над "Let It Be" и "Abbey Road".

В число лидеров Billboard 200 попали не только студийные альбомы группы. Billboard также учел несколько саундтреков, в частности к фильмам "A Hard Day's Night" и "Help!", а также релизы, связанные с телефильмом "Magical Mystery Tour" и документальным фильмом "Let It Be".

Второе место в рейтинге Billboard занимает Тейлор Свифт. У нее по 15 первых мест в Billboard Hot 100 и Billboard 200.

Хиты The Beatles, возглавлявшие Hot 100

Первым синглом группы стала "Love Me Do", однако первое место в Billboard Hot 100 The Beatles впервые завоевали с песней "I Want to Hold Your Hand" в 1963 году. Эта композиция и другие ознаменовали "британское вторжение" в американскую музыкальную индустрию.

The Beatles – "I Want to Hold Your Hand": смотрите видео

В том же году группа еще раз поднялась на вершину чарта с песней "She Loves You". Последним их хитом №1 стала "For You Blue".