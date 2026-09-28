Хто саме встановив цей рекорд і скільки разів його композиції та платівки піднімалися на перші позиції, розповідає Parade.

Який гурт найбільше підкорював першу сходинку у чартах

За даними Billboard, станом на 18 липня 2026 року саме The Beatles мають найбільшу сумарну кількість перших місць у двох головних чартах видання – Billboard Hot 100 та Billboard 200.

За цим показником легендарний гурт випередив таких ікон хіт-парадів, як Майкл Джексон, Мадонна та Пола Маккартні з його гуртом "Wings".

The Beatles сформувалися в Ліверпулі у 1960 році. За свою історію гурт мав 20 хітів, що посідали перше місце у Billboard Hot 100, а ще 19 альбомів очолили Billboard 200.

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Гурт The Beatles / Архівне фото

До переліку платівок, які піднімалися на перше місце, увійшли релізи від "Meet the Beatles!" до "Anthology 3". Останній альбом вийшов у 1996 році та став збіркою записів, зроблених у різні періоди творчості гурту – від перших сесій для "The White Album" до роботи над "Let It Be" та "Abbey Road".

До числа лідерів Billboard 200 потрапили не лише студійні платівки гурту. Billboard також врахував кілька саундтреків, зокрема до фільмів "A Hard Day's Night" та "Help!", а також релізи, пов'язані з телефільмом "Magical Mystery Tour" і документальним фільмом "Let It Be".

Друге місце в рейтингу Billboard посідає Тейлор Свіфт. Вона має по 15 перших місць у Billboard Hot 100 та Billboard 200.

Хіти The Beatles, які очолювали Hot 100

Першим синглом гурту став "Love Me Do", однак перше місце Billboard Hot 100 The Beatles вперше здобули з піснею "I Want to Hold Your Hand" у 1963 році. Ця композиція та інші ознаменували "британське вторгнення" в американську музичну індустрію.

The Beatles – "I Want to Hold Your Hand": дивіться відео

Того ж року гурт ще раз піднявся на вершину чарту з піснею "She Loves You". Останнім їхнім хітом №1 стала "For You Blue".