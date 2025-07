Кутуньо не должен был ее исполнять: 3 интересных факта о всемирно известном хите L'italiano

Песня L'italiano Тото Кутуньо стала итальянским музыкальным символом, который узнают во всем мире. Но за ее славой стоит неожиданная история.

В частности, сначала эту песню должен был исполнить другой популярный итальянский певец. 24 Канал собрал три действительно интересных факта о композиции L'italiano.

Песню сначала должен был исполнять не Кутуньо

Сначала композицию под названием "Con quegli occhi di italiano" ("С теми итальянскими глазами") написали для Адриано Челентано. Однако он отказался ее исполнять из-за фразы "sono un italiano vero" ("я настоящий итальянец").

Тогда Кутуньо подумал, что ее мог бы исполнить популярный имитатор Джиджи Сабани, имитируя Челентано, но когда песню услышал Джанни Равера – организатор фестиваля в Сан-Ремо, он убедил Кутуньо исполнить ее самому.

После стала своеобразным гимном итальянцев в мире

Когда Кутуньо исполнил L'italiano в 1983 году, она сразу стала не просто хитом, а национальным символом. Все потому, что она не просто для жителей самой страны – это песня о ностальгии итальянцев, живущих за рубежом.

Тото Кутуньо – L'italiano: смотрите видео

Текст полон образов-стереотипов об Италии: "spaghetti al dente", "caffè ristretto", "Fiat 600", "moviola la domenica in tivù" (телевизионный разбор футбольных моментов в воскресенье), упоминание президента Сандро Пертини – все это создает живой портрет Италии 80-х.

Песня снова стала популярной в 2000-х

После некоторого затишья в 90-х L'italiano снова стала хитом в 2006 году. Это произошло после победы Италии на Чемпионате мира по футболу.

Тогда Кутуньо исполнил ее на благотворительном концерте в Риме, после чего песня вернулась в эфиры радиостанций и телепрограмм, особенно в футбольном контексте.

