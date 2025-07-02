Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Dystreit в YouTube.

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История создания одного из хитов Depeche Mode

Один из самых известных хитов Depeche Mode – "Enjoy the Silence". Однако мало кто знает, что эта песня могла иметь совсем другое звучание. Автор композиции Мартин Гор сначала задумал ее как медленную, минималистичную балладу – только голос и аккорды.

Как могла звучать "Enjoy the Silence": смотрите видео

Однако продюсер группы Алан Уайлдер разглядел в ней потенциал хита. Благодаря его решению сделать песню быстрой, добавить танцевальный бит и насыщенные синтезаторы, мир услышал "Enjoy the Silence" в том виде, в котором она покорила сердца миллионов слушателей.

Depeche Mode – "Enjoy the Silence": смотрите видео

"Это хороший пример того, как стоит иногда прислушиваться к советам коллег", – отмечает автор видео.

К слову, ранее мы рассказывали, как львовский хор "Гомон" стал сенсацией в TikTok. Их видео с а капельным исполнением песни Степана Гиги "Этот сон" собрало более 5 миллионов просмотров.