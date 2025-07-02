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Історія створення одного з хітів Depeche Mode

Один із найвідоміших хітів Depeche Mode – "Enjoy the Silence". Однак мало хто знає, що ця пісня могла мати зовсім інше звучання. Автор композиції Мартін Гор спершу задумав її як повільну, мінімалістичну баладу – лише голос і акорди.

Як могла звучати "Enjoy the Silence": дивіться відео

Проте продюсер гурту Алан Вайлдер розгледів у ній потенціал хіта. Завдяки його рішенню зробити пісню швидкою, додати танцювальний біт і насичені синтезатори, світ почув "Enjoy the Silence" у тому вигляді, в якому вона підкорила серця мільйонів слухачів.

Depeche Mode – "Enjoy the Silence": дивіться відео

"Це гарний приклад того, як варто іноді дослухатися до порад колег", – зазначає автор відео.

До слова, раніше ми розповідали, як львівський хор "Гомін" став сенсацією у TikTok. Їх відео із а капельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон" зібрало понад 5 мільйонів переглядів.