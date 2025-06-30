Повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

Дивіться також Вона грала звідусіль і повернулася через 12 років: якою була найвідоміша пісня світу у 2003 році

Яка пісня була найпопулярніша у 2024 році

Хіт "Birds of a Feather", який належить американській співачці Біллі Айліш, у 2024 році став найпопулярнішою піснею на Spotify.

Пісня була опублікована у липні того ж року. Вона увійшла до альбому "Hit Me Hard and Soft". Упродовж семи місяців після релізу вона здобула велику популярність на різних стримінгових платформах і стала справжнім світовим хітом.

"Birds of a Feather": дивіться відео

За цей час композиція зібрала 1,781 мільярда прослуховувань. Водночас другу позицію в рейтингу Spotify посіла пісня "Espresso" Сабріни Карпентер, яка набрала 1,774 мільярда стрімів.

Композиція Біллі Айліш також досягла другого місця в престижному чарті Billboard Hot 100, так само як і у чарті синглів Великої Британії. Крім того, "Birds of a Feather" була номінована на премію "Ґреммі" у категоріях "Пісня року", "Запис року" та "Найкращий сольний попперформанс".