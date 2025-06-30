Сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Какая песня была самая популярная в 2024 году

Хит "Birds of a Feather", принадлежащий американской певице Билли Айлиш, в 2024 году стал самой популярной песней на Spotify.

Песня была опубликована в июле того же года. Она вошла в альбом "Hit Me Hard and Soft". В течение семи месяцев после релиза она получила большую популярность на различных стриминговых платформах и стала настоящим мировым хитом.

"Birds of a Feather": смотрите видео

За это время композиция собрала 1,781 миллиарда прослушиваний. В то же время вторую позицию в рейтинге Spotify заняла песня "Espresso" Сабрины Карпентер, которая набрала 1,774 миллиарда стримов.

Композиция Билли Айлиш также достигла второго места в престижном чарте Billboard Hot 100, так же как и в чарте синглов Великобритании. Кроме того, "Birds of a Feather" была номинирована на премию "Грэмми" в категориях "Песня года", "Запись года" и "Лучший сольный попперформанс".