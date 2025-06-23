И говорится о песне популярной исполнительницы Бейонсе. Что за песня и как она вернулась через 12 лет – рассказывает 24 Канал.
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Какая песня Бейонсе стала хитом 2003 года
18 мая 2003 года состоялся релиз главного сингла дебютного альбома Бейонсе Dangerously in Love. Речь, конечно, идет о дуэтной работе с Jay-Z, а именно Crazy in Love. Официальный клип собрал 884 миллиона просмотров на YouTube. И это при этом, что платформа появилась на два года позже, чем песня.
Бейонсе & Jay-Z – Crazy in Love: смотрите видео
Эта песня 8 недель подряд возглавляла главный американский чарт Billboard Hot 100. Песня вошла в многочисленные перечни лучших песен современности и в истории в целом, а в 2018 году журнал Rolling Stone назвал Crazy in Love лучшей песней XXI века.
Интересно, что в 2015 году Бейонсе создала ремикс на свою же песню, который, в отличие от драйвового оригинала стал страстной композицией. И именно эта версия песни стала саундтреком для фильма "Пятьдесят оттенков серого". Это дало новую волну популярности для оригинальной композиции.