И говорится о песне популярной исполнительницы Бейонсе. Что за песня и как она вернулась через 12 лет – рассказывает 24 Канал.

Интересно Какая украинская песня является самой популярной в 2025 году и при чем здесь российский самолет

Какая песня Бейонсе стала хитом 2003 года

18 мая 2003 года состоялся релиз главного сингла дебютного альбома Бейонсе Dangerously in Love. Речь, конечно, идет о дуэтной работе с Jay-Z, а именно Crazy in Love. Официальный клип собрал 884 миллиона просмотров на YouTube. И это при этом, что платформа появилась на два года позже, чем песня.

Бейонсе & Jay-Z – Crazy in Love: смотрите видео

Эта песня 8 недель подряд возглавляла главный американский чарт Billboard Hot 100. Песня вошла в многочисленные перечни лучших песен современности и в истории в целом, а в 2018 году журнал Rolling Stone назвал Crazy in Love лучшей песней XXI века.

Интересно, что в 2015 году Бейонсе создала ремикс на свою же песню, который, в отличие от драйвового оригинала стал страстной композицией. И именно эта версия песни стала саундтреком для фильма "Пятьдесят оттенков серого". Это дало новую волну популярности для оригинальной композиции.