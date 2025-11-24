Не на каждый сбор: куда можно задонатить "тысячу Зеленского"

В рамках программы "зимняя поддержка" украинцы начали получать выплаты в размере 1 000 гривен. Потратить их можно по-разному. Один из способов – задонатить Силам обороны Украины.

Однако на любой сбор задонатить нельзя. Как передать "зимнюю поддержку" Силам обороны – расскажет 24 Канал.

Интересно Их обсуждала вся страна: 5 легендарных видео времен Оранжевой революции

Куда задонатить "тысячу Зеленского"?

Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.

Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко", который занимается обеспечением наших военных беспилотниками, в частности FPV-дронами, есть в перечне фондов, в которые можно задонатить 1 000 гривен от государства. Сергей Стерненко призывает донатить на текущий RUSORIZ – постоянный сбор на дроны для ликвидации оккупантов.

Еще один сбор – "Стражи Хартии: Мастерская БПЛА" для бригады НГУ "Хартия". Цель сбора – 10 миллионов гривен.

В разделе monobank "Благотворительность" также есть сбор на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады. Сбор на нужды подразделения на 30 миллионов гривен.

Еще один сбор "Котики Азова" для 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".



Самые популярные сборы в monobank / Скриншот

Если вы хотите поддержать защитников неба – можете задонатить на средства для сбивания вражеских дронов "Дронопад" от фонда "Вернись живым".

Патронатная служба "Ангелы" собирает 33 миллиона гривен на лечение и реабилитацию раненых военных из 3-й ОШБр и других подразделений.

И это только самые популярные сборы! В общем доступны несколько сотен фондов, которые ведут сборы на различные нужды – дроны для войска, пикапы для воинов и другое оборудование, реабилитация раненых, помощь пострадавшим от войны, помощь приютам, больным детям и многое другое.

Как задонатить "тысячу Зеленского" на Фонд24?

Среди фондов, куда можно направить 1 000 гривен от государства есть также Благотворительный Фонд24 – фонд 24 Канала, который помогает Силам обороны с 2014 года.

Для того, чтобы направить средства на сборы Фонда24, нужно найти его в разделе "Благотворительность" и выбрать сбор, который хотите поддержать.



Вы можете поддержать сборы Фонда24 задонатив "зимнюю поддержку" / Скриншот

Когда можно получить "тысячу Зеленского"?