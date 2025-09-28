В Киеве с 26 сентября на территории железнодорожного вокзала заработала грандиозная выставка Ukraine WOW. Там представлены сотни уникальных оригинальных исторических экспонатов, а также виртуальные и интерактивные зоны.

Посетители смогут воочию увидеть большое пшеничное поле, оригинальный пояс Александра Усика, оскар Мстислава Чернова, статуэтки Евровидения и не только. 24 Канал побывал на презентации Ukraine WOW и расскажет, что нам удалось увидеть и почему стоит пойти на выставку немедля.

Что известно о Ukraine WOW и сколько времени заняло создание выставки?

Соучредитель выставки Ukraine WOW Ярослава Гресь рассказала, что о создании этой экспозиции мечтали последние 5 лет. Прошлая выставка, которая проходила в 2019 – 2020 годах, была прервана из-за пандемии COVID-19, а затем из-за начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Выставку тогда закрыли одним днем. И знаете, это было как незавершенное свидание. Будто разговор не закончился. Будто тот, кого ты любишь, просто временно исчезает. И все эти пять лет мы с командой мечтали об этом дне. И сегодня этот день наступает,

– рассказала Гресь.

Интересно! Первая интерактивная выставка Ukraine WOW длилась с 14 ноября 2019 года до 12 марта 2020 года. За это время ее посетили более 333 тысяч человек, что сделало проект самым масштабным в Украине и позволило ему попасть в Национальный реестр рекордов.

Местом экспозиции стало пространство на 14-й колее Центрального железнодорожного вокзала Киева. Глава АО "Укрзализныця" Александр Перцовский отметил, что эта выставка имеет все шансы стать национальной.

"Мы обязательно привезем сюда много украинцев – и тех, кто живет на прифронтовых территориях, где не много открытых музеев, и наших школьников, и военных, которые будут иметь несколько дней отдыха или отпуска. Когда они сойдут с поезда, они смогут увидеть, ради чего мы все боремся в этой войне", – сказал Перцовский.

Перед началом события команда основателей выставки торжественно позвонила в железнодорожный колокол, после чего все смогли попасть в само пространство.

Какие экспозиции представлены на выставке?

На входе всех встречает экспозиция, которая уже была на выставке в 2019 году. Это легендарный Тоннель любви в полный рост, где можно сделать красивые фото и на мгновение перенестись в живописную Ровенскую область, где он расположен на самом деле.

Тоннель любви на выставке Ukraine WOW / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

В целом выставка разделена на 5 тематических блоков: "Земля", "Правители/Воины", "Мыслители", "Художники" и "Независимость".

В них представлено более сотни экспонатов и десятки интерактивных зон, среди которых:

сабля Ивана Мазепы, меч времен Киевской Руси, казацкие чаши и гетманская булава;

оригинальные старопечатные книги с упоминаниями Украины: от Боплана (1651 г.) до Маршалла (1772 г.);

поезд воссоединения, в котором был подписан акт воссоединения между ЗУНР и УНР;

копии золотой пекторали и Пересопницкого Евангелия;

реплика 20-метровой казацкой чайки;

макеты украинских домов из разных регионов Украины и т.д.

Исторические экспозиции на выставке в Киеве / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

В отдельном зале размещены оригиналы знаковых для новейшей истории Украины вещей:

"Золотой мяч" Андрея Шевченко;

статуэтки Евровидения всех украинских победителей (за 2004, 2016 и 2022 годы);

медаль Нобелевской премии мира Александры Матвийчук;

премия BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы";

платье FROLOV для Сабрины Карпентер;

шляпа Руслана Багинского для Мадонны;

боксерский пояс Александра Усика и тому подобное.

Многие выдающиеся артисты, дизайнеры, журналисты, спортсмены предоставили свои оригинальные награды для Ukraine WOW / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Изюминкой выставки стали VR-опыты, благодаря которым можно полетать над Карпатами, Бакотой, розовыми озерами Сиваша или перенестись на сцену нового мюзикла "Ребелия".

Отдельно также на экспозиции содержатся интерактивные зоны, где вы можете попробовать написать соглашение наследника и встретиться с голографическими княгиней Ольгой, Богданом Хмельницким, Владимиром Великим и другими выдающимися историческими фигурами или попрыгать на огромных кувшинках, которые стоят над водой, под сиянием полной луны.

На выставке Ukraine WOW много интерактивных зон / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Также на Ukraine WOW выставили розовый вагон, который экспонировался еще в 2019 году. Тогда в нем сфотографировался Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи"). Сейчас вагон является посвящением тем, кто погиб на войне.

Еще на выставке можно увидеть воссозданную мозаику Аллы Горской "Пустельга", воссозданные в человеческий рост модели героев из спектаклей Леся Курбаса, макет харьковского дома "Слово", 7-метровую декорацию из спектакля "Конотопская ведьма" и тому подобное.

Многие экспозиции посвящены украинскому искусству и театру / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Какие были впечатления от выставки у гостей?

Нам удалось пообщаться с одним из гостей выставки, автором проекта "Реальная история" – Акимом Галимовым. Журналист поделился, что здесь максимально ярко и полно представлена наша Украина.

Здесь очень крутые экспонаты, чрезвычайно круто подобранные коллекции. Вся эта иммерсивность, интерактивность – это просто невероятные ощущения. И самое главное, когда ты заканчиваешь обход этой экспозиции и выходишь, то есть ощущение огромной гордости за свою страну,

– отметил Аким Галимов.

Журналист подчеркнул, что в целом эта выставка апеллирует к нашей идентичности, а также помогает узнать реальную историю своей страны, много необычных страниц.

Особенно, по мнению автора проекта "Реальная история", эта экспозиция будет интересна детям, ведь содержит много элементов, к которым они могут прикоснуться, потрогать, потянуть и тому подобное. Сам Аким Галимов посетил Ukraine WOW с двумя детьми.

"Эта выставка… она заинтересовывает детей – это самое главное. Потому что в чем проблема, например, преподавания истории в школах? Это часто бывает очень скучно. Здесь это нескучно. Это весело, это ярко, это интерактивно и это очень современно", – считает журналист.

Сколько будет работать выставка Ukraine WOW и сколько стоят билеты?

Ukraine WOW открыта на Киевском центральном железнодорожном вокзале на выставочном пространстве на 14-й колее. Выставка будет работать с 26 сентября по 9 ноября ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость билетов:

полный билет для взрослых – 350 гривен;

льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров – 200 гривен (при наличии удостоверения).

Бесплатно посетить выставку могут:

дети до 7 лет;

лица с инвалидностью I –III групп;

военные и ветераны войны;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

члены семей павших, пленных и пропавших без вести воинов.

Также для школьников доступен час экскурсии, при этом гид на площадке предоставляется бесплатно.