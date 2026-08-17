35 лет Независимости – 35 украинских хитов, которые стоит добавить в свой плейлист

За 35 лет Независимости украинская музыка прошла большой путь. Одни песни становились голосом целой эпохи, другие – звучали на больших сценах, на Майданах и даже становились мировыми хитами.

К 35-летию Независимости Украины 24 Канал собрал 35 композиций, которые по-своему отражают разные периоды жизни страны. От первых рок-хитов 90-х до современных песен.

1991 – "Мы – ребята из Бандерштадта"

Первый год Независимости трудно представить без дерзкого львовского рока. Песня группы "Брати Гадюкины" стала одной из самых заметных композиций украинской рок-сцены того времени и хорошо передала дух первых лет независимой Украины.

"Брати Гадюкины" – "Мы – парни из Бандерштадта": смотрите видео

1992 – "Что-то холодно"

В начале 90-х группа "Скрябин" уже формировала совершенно новое для Украины звучание. "Что-то холодно" хорошо передает атмосферу того периода – экспериментальную, немного мрачную, но очень самобытную.

"Скрябин" – "Что-то холодно": смотрите видео

1993 – "Это мое море"

Сестричка Вика стала одной из самых ярких представительниц украинской альтернативной сцены. Ее эпатаж и независимость прекрасно вписывались в музыкальные настроения первых лет Независимости.

Сестричка Вика – "Это мое море": смотрите видео

1994 – "Ты нравишься мне"

Легкий поп-хит Виктора Павлика стал одной из самых узнаваемых песен украинской сцены 90-х. Именно такие песни тогда формировали новую украинскую поп-музыку.

Виктор Павлик – "Ты мне нравишься": смотрите видео

1995 – "Она"

Эта песня группы "Плач Иеремии" давно стала классикой украинской музыки. Композиция Тараса Чубая с меланхоличным звучанием и простой, но сильной историей остается одной из самых известных песен 90-х.

"Плач Иеремии" – "Она": смотрите видео

1996 – "Так просто"

В середине 90-х украинская поп-сцена переживала настоящий расцвет. Песня Ирины Билык "Так просто" стала одним из главных хитов того периода, а сама певица превратилась в одну из самых популярных артисток страны.

Ирина Билык – "Так просто": смотрите видео

1997 – "Весна"

"Весна" – одна из тех песен, которые сегодня считаются украинской рок-классикой. Группа "Вопли Видоплясова" соединила в ней рок, фольклор и безумный сценический драйв.

"Вопли Видоплясова" – "Весна": смотрите видео

1998 – "Там, где нас нет"

Для многих слушателей именно с этой композиции началась история большой группы "Океан Эльзы". Песня вошла в дебютный альбом группы, выпущенный в 1998 году, и впоследствии стала одной из его визитных карточек.

"Океан Эльзы" – "Там, где нас нет": смотрите видео

1999 – "Луна"

Конец 90-х подарил украинской поп-сцене немало романтических хитов. Песня Натальи Могилевской "Луна" стала одной из композиций, которые хорошо передают настроение той музыкальной эпохи.

Наталья Могилевская – "Луна": смотрите видео

2000 – "Отпусти"

В начале 2000-х "Океан Эльзы" стремительно набирал популярность и становился одной из главных групп украинской сцены. Песня "Отпусти" вошла в одноименный альбом и стала одним из первых больших хитов коллектива.

"Океан Эльзы" – "Отпусти": смотрите видео

2001 – "100%-ный плагиат"

Сашко Положинский и группа "Тартак" привнесли в украинскую музыку еще больше иронии, энергии и социальных текстов. "100%-ый плагиат" хорошо демонстрирует характерное звучание коллектива начала 2000-х.

"Тартак" – "100%-ный плагиат": смотрите видео

2002 – "Холодно"

Эта песня стала одной из самых узнаваемых в ранней дискографии "Океана Эльзы". Атмосферное звучание и поэтический текст закрепили за группой статус одного из главных украинских рок-коллективов.

"Океан Эльзы" – "Холодно": смотрите видео

2003 – "Спи себе сама"

Кузьма Скрябин умел говорить о сложных вещах простым языком. "Спи себе сама" показывает более лирическую сторону группы и стала одной из композиций, которые слушатели помнят и сегодня.

"Скрябин" – "Спи себе сама": смотрите видео

2004 – "Дикие танцы"

В 2004 году Украина впервые победила на "Евровидении". Руслана с песней "Дикие танцы" соединила карпатские мотивы с современной поп-музыкой и не только покорила европейскую сцену, но и открыла украинскую музыку для миллионов слушателей.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео

2005 – "Люди как корабли"

Одна из самых известных философских песен Кузьмы Скрябина. В ней музыкант размышляет о людях, отношениях и о том, как каждый проходит свой путь.

"Скрябин" – "Люди как корабли": смотрите видео

2006 – "Олени"

В 2006 году группа "ТИК" выпустила песню "Олени", записанную совместно с белорусской группой "Ляпис Трубецкой". Композиция быстро стала одним из самых узнаваемых хитов "ТИК" и фактически визитной карточкой группы.

"ТИК" – "Олени": смотрите видео

2007 – "Все будет хорошо"

В 2007 году "Океан Эльзы" выпустил альбом "Мира", в который вошла эта песня. "Все будет хорошо" быстро стала одним из главных хитов группы того периода и возглавила украинские радиочарты.

"Океан Эльзы" – "Все будет хорошо": смотрите видео

2008 – "Наедине"

Лиричная и очень узнаваемая композиция "Бумбокса" стала еще одним примером особого стиля группы. Песня соединила характерный вокал Андрея Хливнюка с атмосферным звучанием.

"Бумбокс" – "Наедине": смотрите видео

2009 – "Выпускной"

В 2009 году "Скрябин" представил песню "Выпускной". Кузьма традиционно простым языком рассказал историю, близкую многим слушателям.

2010 – "Держи"

В 2010 году группа Lama представила песню "Держи". Композиция стала одной из заметных работ группы и хорошо передала характерное для Lama сочетание лиричности, атмосферного звучания и сильного женского вокала.

Lama – "Держи": смотрите видео

2011 – "Говорили и курили"

В 2011 году "Скрябин" представил песню "Говорили и курили". Композиция быстро запомнилась слушателям благодаря характерному для Кузьмы простому языку и узнаваемому звучанию группы.

"Скрябин" – "Говорили и курили": смотрите видео

2012 – "И всю ночь"

В 2012 году группа "Антитила" выпустила песню "И всю ночь", которая тем же летом стала одним из заметных украинских хитов. Легкая и беззаботная композиция хорошо передает атмосферу украинской поп-рок-сцены начала 2010-х.

"Антитила" – "И всю ночь": смотрите видео

2013 – "Стреляй"

Песня "Океана Эльзы" вошла в альбом "Земля", который вышел в 2013 году. Композиция стала одной из самых эмоциональных и еще раз показала, почему группа остается одним из главных представителей украинского рока.

"Океан Эльзы" – "Стреляй": смотрите видео

2014 – "Misto"

После Революции достоинства украинская музыкальная сцена начала еще активнее искать свою идентичность. ONUKA соединила электронику с украинскими народными инструментами и показала, что фольклор может звучать абсолютно современно.

ONUKA – "Misto": смотрите видео

2015 – "Тримай"

Песня стала одним из первых больших хитов Кристины Соловий. Ее необычный вокал и сочетание современного звучания с фольклорными мотивами быстро привлекли внимание слушателей.

Кристина Соловий – "Тримай": смотрите видео

2016 – "1944"

Еще одна победа Украины на "Евровидении". Джамала исполнила песню "1944" и принесла стране вторую победу в конкурсе. Песня также стала важным напоминанием о трагедии депортации крымских татар.

Джамала – "1944": смотрите видео

2017 – "TDME"

В этот период "Антитіла" окончательно закрепились среди самых заметных украинских рок-групп. "TDME" стала одной из самых узнаваемых композиций коллектива и получила широкую популярность среди слушателей.

"Антитила" – "TDME": смотрите видео

2018 – "Плакала"

Песня стала настоящим прорывом для группы KAZKA. "Плакала" очень быстро превратилась в один из самых известных украинских хитов последних лет и помогла коллективу выйти на международную аудиторию.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео

2019 – "Вільна"

В конце 2019 года Тина Кароль и Юлия Санина представили совместную песню "Вільна". Композиция стала саундтреком к фильму "Віддана" и привлекла внимание сочетанием мощного вокала двух украинских певиц.

Тина Кароль & Юлия Санина – "Вільна": смотрите видео

2020 – "Соловей"

В 2020 году Go_A показали, насколько органично можно сочетать украинский фольклор и электронную музыку. "Соловей" стал одной из песен, с которыми группа тогда привлекла внимание широкой аудитории.

Go_A – "Соловей": смотрите видео

2021 – "Шум"

Через год Go_A снова оказались в центре внимания – на этот раз с "Шумом". Украинская фолк-электроника прозвучала на большой европейской сцене и стала одним из самых ярких музыкальных моментов года.

Go_A – "Шум": смотрите видео

2022 – "Stefania"

В 2022 году Украина в третий раз победила на "Евровидении". Песня "Stefania" в исполнении Kalush Orchestra стала не только конкурсным хитом, но и одним из символов года для украинцев.

Kalush Orchestra – "Stefania": смотрите видео

2023 – "Крепость Бахмут"

Во время полномасштабной войны украинская музыка обрела новое измерение. Песня группы "Антитила" "Крепость Бахмут" стала одной из композиций, связанных с героической обороной города и украинскими военными.

"Антитила" – "Крепость Бахмут": смотрите видео

2024 – "Teresa & Maria"

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil представил Украину на "Евровидении-2024" и занял третье место. "Teresa & Maria" стала еще одним примером того, как украинская музыка может сочетать современный поп, рэп и сильное содержательное послание.

alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria": смотрите видео

2025 – "Додай громкости"

Последний год в этой музыкальной хронике оставляем за Jerry Heil. "Додай громкости" стала ярким примером современного украинского поп-звучания.

Jerry Heil – "Додай громкости": смотрите видео